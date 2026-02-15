Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски приема Ботев (Пловдив) в двубой от XXI кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" ще започне в 17:00 часа с първия съдийски сигнал на Любослав Любомиров.

От хипотетичната възможност "сините" да спечелят требъл, която след това се намаля в шанс за дубъл, пред тима на Хулио Веласкес остана само преследването на шампионската титла. Отборът от "Герена" води със седем точки на върха, но важните битки тепърва предстоят.

От състава на Веласкес за битката с Ботев (Пловдив) отсъства единствено бранителя Кристиан Макун, който продължава своето възстановяване. Припомняме, че в сряда Левски имаше тежко гостуване срещу Лудогорец за Купата на България, където загуби с 0:1 и отпадна от надпреварата. Испанският наставник на "сините" обяви вчера на пресконференция, че планира промяна за срещата с "канарчетата", без да дава конкретика.

През седмицата Ботев (Пловдив) също изпи горчива чаша в турнира за Купата на България. Футболистите на Димитър Димитров отпаднаха след поражение срещу градския съперник Локомотив с 0:1 в зрелищен четвъртфинал. След мача Херо беше бесен от съдийството и обяви, че се опитват да го откажат от футбола.

27

Левски - Ботев (Пловдив)

Съдия: Любослав Любомиров

Начало: 17:00 часа

Стадион: "Георги Аспарухов", София