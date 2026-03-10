Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 10 март 2026 | 22:59
  • 630
  • 0
Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:

Септември - Национал 1:1
1:0 Димитър Ценов (52')
1:1 Любомир Попов (77')

Локомотив (Пд) - Хебър 5:0
1:0 Николай Димитров (5')
2:0 Николай Димитров (49')
3:0 Радослав Палазов (56')
4:0 Енес Мишев (72')
5:0 Енес Мишев (83')

ЦСКА - Славия 4:0
1:0 Мартин Андонов (25')
2:0 Димитър Буколски (50')
3:0 Мартин Андонов (59')
4:0 Александър Георгиев (78')

Ботев (Пд) - Локомотив (Сф) 1:0
1:0 Мартин Тачев (45')

Втора осмица:

Спартак (Вн) - Янтра 1:0
1:0 Филип Пенчев (75')

Берое - Миньор (Пк) 2:0
1:0 Петър Красимиров (62')
2:0 Жулиен Евтимов (71') д

Пирин - Монтана 2:1
1:0 Ивайло Иванов (23')
1:1 Мартин Симеонов (27')
2:1 Ивайло Иванов (50')

Арда - Нефтохимик 3:0
1:0 Никола Добриков (45')
2:0 Георги Динев (66')
3:0 Сертан Мюмюн (88') д

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 10 март 2026 | 21:08
  • 1188
  • 0
Илиян Филипов: Кога ще започнете да глобявате съдиите за очевидни грешки?

Илиян Филипов: Кога ще започнете да глобявате съдиите за очевидни грешки?

  • 10 март 2026 | 21:06
  • 1226
  • 6
Берое пусна билетите за мача с Левски

Берое пусна билетите за мача с Левски

  • 10 март 2026 | 20:47
  • 1135
  • 0
Янтра организира транспорт за феновете си за мача в Севлиево

Янтра организира транспорт за феновете си за мача в Севлиево

  • 10 март 2026 | 20:27
  • 822
  • 0
Сектор "Г" събира 15 000 евро за хореография в дербито

Сектор "Г" събира 15 000 евро за хореография в дербито

  • 10 март 2026 | 19:34
  • 1209
  • 6
Пастор преди дербито с Лудогорец: Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност

Пастор преди дербито с Лудогорец: Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност

  • 10 март 2026 | 18:48
  • 1822
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 13789
  • 154
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 11381
  • 14
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 13778
  • 7
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 32001
  • 37
Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 25627
  • 106
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 52995
  • 310