Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
Септември - Национал 1:1
1:0 Димитър Ценов (52')
1:1 Любомир Попов (77')
Локомотив (Пд) - Хебър 5:0
1:0 Николай Димитров (5')
2:0 Николай Димитров (49')
3:0 Радослав Палазов (56')
4:0 Енес Мишев (72')
5:0 Енес Мишев (83')
ЦСКА - Славия 4:0
1:0 Мартин Андонов (25')
2:0 Димитър Буколски (50')
3:0 Мартин Андонов (59')
4:0 Александър Георгиев (78')
Ботев (Пд) - Локомотив (Сф) 1:0
1:0 Мартин Тачев (45')
Втора осмица:
Спартак (Вн) - Янтра 1:0
1:0 Филип Пенчев (75')
Берое - Миньор (Пк) 2:0
1:0 Петър Красимиров (62')
2:0 Жулиен Евтимов (71') д
Пирин - Монтана 2:1
1:0 Ивайло Иванов (23')
1:1 Мартин Симеонов (27')
2:1 Ивайло Иванов (50')
Арда - Нефтохимик 3:0
1:0 Никола Добриков (45')
2:0 Георги Динев (66')
3:0 Сертан Мюмюн (88') д