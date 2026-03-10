Сектор "Г" събира 15 000 евро за хореография в дербито

Организираните привърженици на ЦСКА от Трибуна Сектор Г ще подготвят подобаващо шоу за Вечното дерби с Левски, което е от последния кръг на редовната част в Първа лига.

В съобщението на ултрасите се пояснява, че средствата ще бъдат използвани и за нуждите на трибуната в останалите важни мачове.

"Армейци,

Както вече многократно заявихме съвсем скоро започват тежките битки за нас и любимия ни отбор. За да бъдем на висота и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност стартираме кампания за набиране на средства на стойност 15 000 евро. Искаме да поясним, че сумата не касае само подготовката за следващия мач от редовния шампионат срещу отрочетата на всяка власт, ами и предстоящите дербита и тежки мачове, които ЦСКА ще изиграе през плейофите.

Досега през годините сме показвали неведнъж и дваж на всички у нас, че когато решим да действаме - противодействие няма. След броени месеци очакваме и финалните щрихи на нашия реновиран и истински дом и оттук-нататък нивото, което ще гоним, ще бъде дори по-високо от настоящото, което всички вече добре познавате. Накрая винаги печели най-подготвеният, а ние не обичаме да оставяме нищо на случайността и произвола на съдбата. Ето и начините, по които може да подпомогнете успешната реализация на всички наши цели и идеи:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI Bank

REVOLUT:

+359887626180

PAYPAL:

fcsektorg@gmail.com

Закупувайки висококачествен артикул от тук: facebook.com/share/1A2y7KSNvN/

На място във фен-магазина на "Иван Асен"

САМО ЦСКА!", написаха ултрасите.