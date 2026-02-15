Популярни
  Левски
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 31635
  • 7

Бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Хорхе Сегура изненадващо се появи на стадион “Георги Аспарухов” за мача на Левски срещу Ботев (Пловдив). Неочакваната визита на колумбиеца подклади слухове, че играчът може да премине при “сините”.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

29-годишният защитник в момента е футболист на швейцарския Цюрих, но в последно време не играе за швейцарците и в последните четири мача не е в групата на тима. Играчът до лятото бе част от “смърфовете”, където изкара два сезона и половина и се наложи като един от най-стабилните бранители в родния шампионат.

При "сините" отскоро е бившият му съотборник в Локомотив (Пловдив) - Хуан Переа. Двамата играха заедно на "Лаута" в продължение на два сезона.

