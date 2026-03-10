БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

Популярни
Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16132
  • 82

Съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе с традиционната си рубрика "На фокус" след мачовете от XXV кръг на efbet Лига. Бяха разгледани спорни ситуации от три срещи, в т.ч. Левски - Локомотив (Пловдив). "Сините" победиха с 1:0 след гол от дузпа, която породи много дискусии сред футболната общественост. От "Бояна" определят като правилно решението на рефера Димитър Димитров да отсъди 11-метров наказателен удар в полза на "сините".

"В момента, в който той (Армстронг Око-Флекс) вече е дълбоко в наказателното поле на противника, а топката е в краката му, прави залъгващо движение с десния крак, така че да спечели предимство и да не даде шанс на друг защитник, с номер 23, да играе с нея. В нито един момент номер 23 не докосва топката - напротив, левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в синьо.

Вследствие на контакта и двамата футболисти падат на тревното покритие, а главният съдия, който е на перфектната позиция, за да прочете играта, отсъжда наказателен удар в полза на синия тим. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле.

ВАР също преглежда детайлно всяка една гледна точка и намира ясни доказателства за правотата на решението на терен. Ако това нарушение обаче не бе отсъдено в реално време, то тук би следвало да има задължителна ВАР намеса с он-фийлд ревю за потенциално пропуснат наказателен удар", казват от БФС в своя анализ.

Снимки: Startphoto

