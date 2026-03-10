Съставите на Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл и Барселона излизат в първи 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига в днешния 10-и март (вторник).

Каталунците с финален щурм успяха да се класират в топ 8 на основната схема през януари и това ще бъде първи мач от директните елиминации за тях. Това не важеше за отбора на Нюкасъл, който трябваше да мине през фазата на плейофите, където обаче "свраките" нямаха проблем и след 6:1 и 3:2 срещу Карабах продължиха безпроблемно към осминафиналите.

Това ще бъде общо шестият мач между двата тима в исторически план и втори за този сезон. Барселона успя да победи с 2:1 именно на "Сейнт Джеймсис Парк" в първия ден от кампанията на сезон 2025/2026 в Шампионската лига. През сезони 1997/1998 г. и 2002/2003, когато бяха предходните срещи между тези съперници, "блаугранас" отново се наложиха, стигайки до победата във всичките четири мача.

И двата отбора имаха мачове преди малко повече от 72 часа през изминалия уикенд и наставниците със сигурност имаха нужда от освежаване на съставите си. Нюкасъл отпадна ФА Къп след 1:3 от Манчестър Сити у дома, но мениджърът Еди Хау не нашрави кой знае колко промени за първия съдийски сигнал, като сред титулярите пусна само трима нови в лицето на Дан Бърн, Джейкъб Рамзи и Жоелинтон, които започнаха на мястото на вместо Свен Ботман, Джоузеф Уилок и Ник Волтемаде. Харви Барнс, който вкара гола срещу "гражданите" бе разпределен да стартира и днес.

Барселона от своя страна записа изключително ценна победа с минималното 1:0 като гост на Атлетик Билбао в шампионатен мач и съхрани аванса си от четири точки на върха пред вечния съперник Реал Мадрид в Ла Лига. Ханзи Флик от своя страна смени почти половината си титуляри от успеха и днес пусна Роналд Араухо, Педри, Фермин Лопес, Роберт Левандовски на мястото на Ерик Гарсия, Марк Касадо, Дани Олмо, Феран Торес. Рафиня пък замени Рашфорд, който вкара двата гола на "Сейнт Джеймсис Парк" през септември. 28-годишният британец бе разпределен на резервната скамейка за старта, като надеждите останаха той да се появи в хода на двубоя и тогава да спомогне за нов успех на каталунците.

Мачът е на "Сейнт Джеймсис Парк" от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя в реално време.

НЮКАСЪЛ - БАРСЕЛОНА



ШАМПИОНСКА ЛИГА, 1/8-ФИНАЛ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Нюкасъл: 32. Аарън Рамсдейл, 2. Киърън Трипиър, 12. Малик Тиау, 33. Дан Бърн, 3. Люис Хол, 41. Джейкъб Рамзи, 8. Сандро Тонали, 7. Жоелинтон, 20. Антъни Еланга, 18. Уилям Осула, 11. Харви Барнс

Старши треньор: Еди Хау



Барселона: 13. Жоан Гарсия, 4. Роналд Араухо, 5. Пау Кубарси, 18. Жерард Мартин, 2. Жоао Кансело, 8. Педри, 22. Марк Бернал, 10. Ламин Ямал, 16. Фермин Лопес, 11. Рафиня, 9. Роберт Левандовски

Старши треньор: Ханзи Флик



НАЧАЛО: 10 март 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Сейнт Джеймсис Парк", Нюкасъл (Англия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Марко Гуида (Италия)