Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: Левски беше като Антъни Джошуа срещу Ботев (Пд)

Нико Петров: Левски беше като Антъни Джошуа срещу Ботев (Пд)

  • 16 фев 2026 | 15:45
  • 548
  • 2

Анализаторът на Sportal.bg Нико Петров този път не спести суперлативи за представянето на Левски при победата над Ботев (Пловдив). Според него „сините“ са изиграли един от най-силните си мачове от началото на сезона – с интензитет, агресия и пълна доминация от първата до последната минута.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
 Емил Спасов: В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти
Емил Спасов: В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти
Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)
Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

В типичния си стил Петров използва колоритно сравнение, за да опише случилото се на терена. Той оприличи Левски на нокаутьора Антъни Джошуа – мощен, безкомпромисен и методичен в атаките си. По думите му „сините“ са нанасяли удар след удар, без да оставят време на съперника да разбере какво се случва. От другата страна Ботев (Пд) бе сравнен с прочутото месо от филма Rocky – онзи обект, който поема всички удари в тренировките, но реално не отвръща.

„Този двубой беше демонстрация на тотално надмощие“, обобщи Петров.

Според анализа ключът към успеха е бил запълването на пространствата и бързото пренасяне на топката от зона в зона. Ако Левски запази тази линия на поведение, подобни вечери може да се превърнат в тенденция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември (Сф) 1:0 Монтана, Йонашчъ вкара с глава на празна врата

Септември (Сф) 1:0 Монтана, Йонашчъ вкара с глава на празна врата

  • 16 фев 2026 | 16:05
  • 6155
  • 3
Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

  • 16 фев 2026 | 14:46
  • 667
  • 0
Радослав Гидженов беше назначен за съдия на осминафинал в младежката Шампионска лига

Радослав Гидженов беше назначен за съдия на осминафинал в младежката Шампионска лига

  • 16 фев 2026 | 14:38
  • 559
  • 0
Въпросителни в Черноломец

Въпросителни в Черноломец

  • 16 фев 2026 | 14:31
  • 549
  • 0
Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

  • 16 фев 2026 | 14:21
  • 1318
  • 2
Бдин няма да играе в Сърбия

Бдин няма да играе в Сърбия

  • 16 фев 2026 | 14:19
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 16128
  • 24
Септември (Сф) 0:0 Монтана, натиск на домакините

Септември (Сф) 0:0 Монтана, натиск на домакините

  • 16 фев 2026 | 16:05
  • 6155
  • 3
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 1360
  • 1
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 11694
  • 10
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 7699
  • 45
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 17950
  • 22