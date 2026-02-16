Нико Петров: Левски беше като Антъни Джошуа срещу Ботев (Пд)

Анализаторът на Sportal.bg Нико Петров този път не спести суперлативи за представянето на Левски при победата над Ботев (Пловдив). Според него „сините“ са изиграли един от най-силните си мачове от началото на сезона – с интензитет, агресия и пълна доминация от първата до последната минута.
В типичния си стил Петров използва колоритно сравнение, за да опише случилото се на терена. Той оприличи Левски на нокаутьора Антъни Джошуа – мощен, безкомпромисен и методичен в атаките си. По думите му „сините“ са нанасяли удар след удар, без да оставят време на съперника да разбере какво се случва. От другата страна Ботев (Пд) бе сравнен с прочутото месо от филма Rocky – онзи обект, който поема всички удари в тренировките, но реално не отвръща.
„Този двубой беше демонстрация на тотално надмощие“, обобщи Петров.
Според анализа ключът към успеха е бил запълването на пространствата и бързото пренасяне на топката от зона в зона. Ако Левски запази тази линия на поведение, подобни вечери може да се превърнат в тенденция.