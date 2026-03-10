Галатасарай 0:0 Ливърпул

Галатасарай и Ливърпул играят при резултат 0:0 на “Рамс Парк” в първия 1/8-финален сблъсък в Шампионската лига. През септември турският гранд победи с 1:0 мърсисайдци на същия стадион с гол на Виктор Осимен от спорна дузпа. Английският шампион обаче влиза като безспорен фаворит в тази двойка. Победителят от нея ще срещне на 1/4-финалите Пари Сен Жермен или Челси.

Ливърпул завърши на трето място основната фаза на надпреварата, а Галатасарай трябваше да премине през плейофния кръг, в който елиминира Ювентус.

Мърсисайдци допуснаха само два гола в четирите си гостувания в Шампионската лига през този сезон, като отбелязаха девет попадения в тези срещи. Галатасарай обаче има само една домакинска загуба в последните девет мача на отбора срещу английски съперници.

Арне Слот е направил пет промени в сравнение с мача с Уулвърхамптън в петък. Гиорги Мамардашвили започва на вратата за сметка на Алисон Бекер, който остана в Ливърпул, след като е изпитал дискомфорт в края на вчерашната тренировка. Флориан Виртц се завръща сред титулярите, след като се възстанови от травма в гърба. Германецът започва на мястото на Рио Нгумоа, който е на пейката заедно с Коди Гакпо. Ибрахима Конате се завръща в центъра на защитата, а Джо Гомес се мести на десния фланг на отбраната. Милош Керкез и Юго Екитике също заемат обичайните си места. Къртис Джоунс сяда сред резервите.

Окан Бурук е направил само една промяна в сравнение с реванша с Ювентус - Вилфрид Синго започва вместо Роланд Шалай отдясно на отбраната. Виктор Осимен очаквано води атаката на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages