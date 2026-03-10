Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Галатасарай 0:0 Ливърпул

Галатасарай 0:0 Ливърпул

  • 10 март 2026 | 19:45
  • 2722
  • 0
Галатасарай 0:0 Ливърпул

Галатасарай и Ливърпул играят при резултат 0:0 на “Рамс Парк” в първия 1/8-финален сблъсък в Шампионската лига. През септември турският гранд победи с 1:0 мърсисайдци на същия стадион с гол на Виктор Осимен от спорна дузпа. Английският шампион обаче влиза като безспорен фаворит в тази двойка. Победителят от нея ще срещне на 1/4-финалите Пари Сен Жермен или Челси.

Ливърпул завърши на трето място основната фаза на надпреварата, а Галатасарай трябваше да премине през плейофния кръг, в който елиминира Ювентус.

Мърсисайдци допуснаха само два гола в четирите си гостувания в Шампионската лига през този сезон, като отбелязаха девет попадения в тези срещи. Галатасарай обаче има само една домакинска загуба в последните девет мача на отбора срещу английски съперници.

Арне Слот е направил пет промени в сравнение с мача с Уулвърхамптън в петък. Гиорги Мамардашвили започва на вратата за сметка на Алисон Бекер, който остана в Ливърпул, след като е изпитал дискомфорт в края на вчерашната тренировка. Флориан Виртц се завръща сред титулярите, след като се възстанови от травма в гърба. Германецът започва на мястото на Рио Нгумоа, който е на пейката заедно с Коди Гакпо. Ибрахима Конате се завръща в центъра на защитата, а Джо Гомес се мести на десния фланг на отбраната. Милош Керкез и Юго Екитике също заемат обичайните си места. Къртис Джоунс сяда сред резервите.

Окан Бурук е направил само една промяна в сравнение с реванша с Ювентус - Вилфрид Синго започва вместо Роланд Шалай отдясно на отбраната. Виктор Осимен очаквано води атаката на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

  • 10 март 2026 | 16:48
  • 2242
  • 5
ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

  • 10 март 2026 | 16:31
  • 859
  • 0
Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

  • 10 март 2026 | 16:27
  • 985
  • 2
Чуквуемека ще играе за Австрия

Чуквуемека ще играе за Австрия

  • 10 март 2026 | 16:02
  • 961
  • 1
Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

  • 10 март 2026 | 15:33
  • 767
  • 0
Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

  • 10 март 2026 | 15:12
  • 6635
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 11401
  • 27
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 37337
  • 214
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 7434
  • 1
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 31542
  • 131
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 31303
  • 94