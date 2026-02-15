Популярни
  Евертон Бала: Когато сме заедно, успяваме!

Евертон Бала: Когато сме заедно, успяваме!

  • 15 фев 2026 | 19:16
  • 731
  • 0

Звездата на Левски Евертон Бала говори след категоричния успех с 3:0 над Ботев (Пловдив) в мач от 21-ия кръг на еfbet Лига. Бразилецът заби две попадения във вратата на Даниел Наумов. 

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

"Ключовото бе да изградим тази победа заедно. Когато всички сме заедно, успяваме. Така е много по-добро представянето на всички.   

Чувствахме се зле след отпадането от Купата. Загубихме, но направихме отличен мач там. Бяхме тъжни 2-3 дни след мача, но фокусът бе върху този мач.   

Мислим мач за мач и сега сме фокусирани върху шампионата. Искам да благодаря на съотборниците ми, защото без тях няма как да бележа", заяви Бала.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90590
  • 329

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90590
  • 329
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54487
  • 200
