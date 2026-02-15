Евертон Бала: Когато сме заедно, успяваме!

Звездата на Левски Евертон Бала говори след категоричния успех с 3:0 над Ботев (Пловдив) в мач от 21-ия кръг на еfbet Лига. Бразилецът заби две попадения във вратата на Даниел Наумов.

"Ключовото бе да изградим тази победа заедно. Когато всички сме заедно, успяваме. Така е много по-добро представянето на всички.



Чувствахме се зле след отпадането от Купата. Загубихме, но направихме отличен мач там. Бяхме тъжни 2-3 дни след мача, но фокусът бе върху този мач.



Мислим мач за мач и сега сме фокусирани върху шампионата. Искам да благодаря на съотборниците ми, защото без тях няма как да бележа", заяви Бала.