Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Емил Спасов: В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти

Емил Спасов: В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти

  • 16 фев 2026 | 13:59
  • 490
  • 0

Легендата на Левски Емил Спасов заяви, че от години не е ималко толкова силни футболисти при "сините".

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

"  В двата мача с Лудогорец трябва да кажа, че Левски прегоря. Треньорът на Лудогорец успя да надиграе тактически отборът на Левски.

Има доста тежки мачове през пролетния дял. Ръководството имат желание и са мотивирани, за да спечелят титлата. Има много положителни неща в Левски. В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти. Не разбирам обаче защо е тази ротация и тези промени в състава на Хулио Веласкес.   

Срещу Ботев (Пловдив) излезе с оптималния си състав и това се видя", заяви Спасов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

  • 16 фев 2026 | 09:32
  • 796
  • 0
Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

  • 16 фев 2026 | 09:27
  • 1393
  • 4
Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

  • 16 фев 2026 | 09:25
  • 2685
  • 3
"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

  • 16 фев 2026 | 09:18
  • 4262
  • 5
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 4353
  • 7
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 6175
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 7889
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Монтана

11-те на Септември (Сф) и Монтана

  • 16 фев 2026 | 13:56
  • 2019
  • 0
Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 25124
  • 44
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 10250
  • 10
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 5712
  • 35
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 16557
  • 20