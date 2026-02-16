Емил Спасов: В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти

Легендата на Левски Емил Спасов заяви, че от години не е ималко толкова силни футболисти при "сините".

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

" В двата мача с Лудогорец трябва да кажа, че Левски прегоря. Треньорът на Лудогорец успя да надиграе тактически отборът на Левски.

Има доста тежки мачове през пролетния дял. Ръководството имат желание и са мотивирани, за да спечелят титлата. Има много положителни неща в Левски. В последните години в Левски не е имало толкова силни футболисти. Не разбирам обаче защо е тази ротация и тези промени в състава на Хулио Веласкес.



Срещу Ботев (Пловдив) излезе с оптималния си състав и това се видя", заяви Спасов.