Съставите на Аталанта и Байерн

Тази вечер е първият 1/8-финален сблъсък в Шампионската лига между Аталанта и Байерн (Мюнхен). Предстои изключително интригуващ сблъсък в Бергамо. Баварците са фаворит в тази двойка, но италинците са отбор, който никога не бива да бъде подценяван. Още повече, че те останаха единственият представител на Ботуша в турнира и това ще ги мотивира двойно повече за добро представяне.

Домакините излизат с Никола Кръстович и Джанлука Скамака в атака, като те ще имат подкрепата на Марио Пашалич от по-задни позиции. В средата на терена ще си партнират Мартен де Роон и Камалдийн Сюлеймана, а на двете крила ще действат Никола Залевски и Давиде Дзапакоста.

Гостите залагат на Николас Джаксън като изнесен нападател и Луис Диас, Серж Гнабри и Майкъл Олике зад гърба му. Двойката опорни халфове пък ще са Александър Павлович и Йошуа Кимих.

📋 How we line-up for Atalanta tonight! 👊 pic.twitter.com/YnDePS4VIw — FC Bayern (@FCBayernEN) March 10, 2026

АТАЛАНТА: Карнезеки, Хиен, Бернаскони, Колашинац, Сюлеймана, Де Роон, Дзапакоста, Залевски, Пашалич, Кръстович, Скамака

БАЙЕРН: Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Кимих, Лаймер, Павлович, Олисе, Диас, Джаксън