Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Съставите на Аталанта и Байерн

Съставите на Аталанта и Байерн

  • 10 март 2026 | 21:07
  • 192
  • 1
Съставите на Аталанта и Байерн

Тази вечер е първият 1/8-финален сблъсък в Шампионската лига между Аталанта и Байерн (Мюнхен). Предстои изключително интригуващ сблъсък в Бергамо. Баварците са фаворит в тази двойка, но италинците са отбор, който никога не бива да бъде подценяван. Още повече, че те останаха единственият представител на Ботуша в турнира и това ще ги мотивира двойно повече за добро представяне.

Домакините излизат с Никола Кръстович и Джанлука Скамака в атака, като те ще имат подкрепата на Марио Пашалич от по-задни позиции. В средата на терена ще си партнират Мартен де Роон и Камалдийн Сюлеймана, а на двете крила ще действат Никола Залевски и Давиде Дзапакоста.

Гостите залагат на Николас Джаксън като изнесен нападател и Луис Диас, Серж Гнабри и Майкъл Олике зад гърба му. Двойката опорни халфове пък ще са Александър Павлович и Йошуа Кимих.

АТАЛАНТА: Карнезеки, Хиен, Бернаскони, Колашинац, Сюлеймана, Де Роон, Дзапакоста, Залевски, Пашалич, Кръстович, Скамака

БАЙЕРН: Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Кимих, Лаймер, Павлович, Олисе, Диас, Джаксън

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

  • 10 март 2026 | 16:48
  • 2836
  • 7
ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

  • 10 март 2026 | 16:31
  • 1005
  • 0
Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

  • 10 март 2026 | 16:27
  • 1147
  • 2
Чуквуемека ще играе за Австрия

Чуквуемека ще играе за Австрия

  • 10 март 2026 | 16:02
  • 1128
  • 1
Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

  • 10 март 2026 | 15:33
  • 960
  • 1
Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

  • 10 март 2026 | 15:12
  • 8355
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 17156
  • 69
Галатасарай 1:0 Ливърпул, отмениха гол и на мърсисайдци

Галатасарай 1:0 Ливърпул, отмениха гол и на мърсисайдци

  • 10 март 2026 | 19:45
  • 11436
  • 17
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 44585
  • 270
Съставите на Нюкасъл и Барселона

Съставите на Нюкасъл и Барселона

  • 10 март 2026 | 21:00
  • 1217
  • 3
Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

  • 10 март 2026 | 21:01
  • 637
  • 0