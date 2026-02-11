Популярни
Пламена Миткова прибави още 4 см към най-добрия си резултат през сезона за четвърто място в Белград

  • 11 фев 2026 | 18:44
  • 491
  • 0

Атлетка №1 на България за последните четири години Пламена Миткова подобри личния си рекорд за сезона, след като постигна 6.44 метра на турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград. Това постижение обаче не стигна на пловдивчанката за място в тройката и тя остана четвърта. Възпитаничката на Ивайло Русенов записа този резултат в своя четвърти опит.

Победата с 6.61 м извоюва представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич. Втора с 6.57 м се нареди румънката Алина Ротару-Котман, а третата позиция зае полякинята Анна Матушевич с 6.54 м.

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

По-късно днес българското участие в Белград продължава с Божидар Саръбоюков в скока на дължина и с Христо Илиев във финала на 60 м.

Снимки: Imago

