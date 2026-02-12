Бойкотът на Роналдо доведе до уволнение в Ал-Насър

Кристиано Роналдо е получил уверения от ръководството на Ал-Насър, че последните проблеми в клуба ще бъдат разрешени, в опит да се възстанови вътрешната стабилност. Според източник на вестник Arriyadiyah, следващите дни може да донесат значителни промени в управленската структура, които могат да доведат до отстраняването на председателя на борда на директорите, Абдула Ал-Маджед. Вътрешното напрежение се е засилило след интервю на Ал-Маджед, чиито коментари относно работата на изпълнителния директор и техническия екип, ръководен от Жорже Жезус, са предизвикали недоволство сред португалското ядро на клуба.

Това развитие идва, добавя същият източник, след решение, взето на 31 декември, когато бордът на директорите на Ал-Насър, с мнозинство, отне правомощията на Жозе Семедо чрез официален имейл, централизирайки всички финансови одобрения в изпълнителен комитет.

Трябва да се отбележи също, че борбата, която парализира вселената на Ал-Насър и остави футболния свят в напрежение, приключи: Кристиано Роналдо приключи своя период на протест и вече е реинтегриран в работата на отбора. Въпреки това, и въпреки постигнатия мир, португалският национал не игра тази сряда в азиатската Шампионска лига 2, като завръщането му на терена е насрочено за събота, в Саудитската професионална лига, на терена на Ал-Фатех.

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

Наред с разногласията с Публичния инвестиционен фонд (ПИФ) относно неравнопоставеното отношение към основните емблеми на страната, Роналдо, като лидер на съблекалнята, включи в своя протест забавянето на изплащането на заплати на няколко служители и сътрудници на саудитския клуб. Според информация на "A BOLA", структурата на Ал-Насър е отстъпила на натиска на португалската звезда и през последните часове е уредила всички дължими плащания към служителите.

Друга новост, в резултат на срещите с Кристиано Роналдо, включва Жозе Семедо и Симао Коутиньо. Двамата португалски ръководители на Ал-Насър възстановиха правомощията, които им бяха отнети в края на декември и които им попречиха да бъдат важни фигури на зимния трансферен пазар...