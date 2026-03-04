Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

  • 4 март 2026 | 21:36
  • 441
  • 4
Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES за играчи с най-много голове и асистенции през последната година в 67 национални лиги.

38-годишният аржентинец има 37 гола и 22 асистенции през последните 365 дни в МЛС на САЩ и Канада. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е втори в списъка с 35 гола, 7 асистенции. В челната петица са още Андерс Драйер от Сан Диего с 22 попадения и 19 асистенции, Килиан Мбапе от Реал Мадрид е с 37 гола, 4 завършващи подавания и Джердан Шачири от Базел 19 гола и 19 асистенции.

Меси също води в индекса на ниво лига, отбелязвайки 66,3 точки. Мбапе е втори в тази класация (65,4 точки), Кейн е трети (64,5), следван от Майкъл Олисе от Байерн (54,9) и Евангелос Павлидис от Бенфика (49,3).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

  • 4 март 2026 | 21:38
  • 684
  • 0
Астън Вила 1:1 Челси, Жоао Педро възстанови равенството

Астън Вила 1:1 Челси, Жоао Педро възстанови равенството

  • 4 март 2026 | 21:30
  • 878
  • 3
Манчестър Сити 1:0 Нотингам Форест, гол на Семеньо

Манчестър Сити 1:0 Нотингам Форест, гол на Семеньо

  • 4 март 2026 | 21:30
  • 1367
  • 2
Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

  • 4 март 2026 | 20:31
  • 2769
  • 4
Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

  • 4 март 2026 | 20:11
  • 976
  • 0
Бивш мениджър на Тотнъм се извини на Шешко

Бивш мениджър на Тотнъм се извини на Шешко

  • 4 март 2026 | 20:05
  • 1669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 69200
  • 432
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13255
  • 17
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 14474
  • 12
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 66147
  • 57
Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

  • 4 март 2026 | 20:31
  • 2769
  • 4
Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

  • 4 март 2026 | 21:38
  • 684
  • 0