Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES за играчи с най-много голове и асистенции през последната година в 67 национални лиги.
38-годишният аржентинец има 37 гола и 22 асистенции през последните 365 дни в МЛС на САЩ и Канада. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е втори в списъка с 35 гола, 7 асистенции. В челната петица са още Андерс Драйер от Сан Диего с 22 попадения и 19 асистенции, Килиан Мбапе от Реал Мадрид е с 37 гола, 4 завършващи подавания и Джердан Шачири от Базел 19 гола и 19 асистенции.
Меси също води в индекса на ниво лига, отбелязвайки 66,3 точки. Мбапе е втори в тази класация (65,4 точки), Кейн е трети (64,5), следван от Майкъл Олисе от Байерн (54,9) и Евангелос Павлидис от Бенфика (49,3).