Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES за играчи с най-много голове и асистенции през последната година в 67 национални лиги.

38-годишният аржентинец има 37 гола и 22 асистенции през последните 365 дни в МЛС на САЩ и Канада. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е втори в списъка с 35 гола, 7 асистенции. В челната петица са още Андерс Драйер от Сан Диего с 22 попадения и 19 асистенции, Килиан Мбапе от Реал Мадрид е с 37 гола, 4 завършващи подавания и Джердан Шачири от Базел 19 гола и 19 асистенции.

Players around the world with the most goals plus assists in the past year, as compiled by the CIES Football Observatory. A few MLS players in the top 10, including a guy called Lionel Messi at No. 1. pic.twitter.com/E68OhPyrCr — James Nalton (@JDNalton) March 4, 2026

Меси също води в индекса на ниво лига, отбелязвайки 66,3 точки. Мбапе е втори в тази класация (65,4 точки), Кейн е трети (64,5), следван от Майкъл Олисе от Байерн (54,9) и Евангелос Павлидис от Бенфика (49,3).