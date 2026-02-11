Ал-Насър спечели и третия си мач без Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо пропусна трети пореден двубой за клубния си отбор Ал-Насър, но тимът спечели и него. Сега това стана при победата на саудитския тим над Аркадаг (Туркменистан) с 1:0 като гост в първата среща от осминафиналите във второто ниво на Азиатската шампионска лига.

Man of the Match: AlHamdan 🌟

A performance full of heart and impact! 👏 pic.twitter.com/Qj2kov0w5r — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 11, 2026

И докато в предишните два мача той не взе участие заради бойкота си, то сега той просто не беше включен в групата си. Междувременно нападателят сложи край на стачката си и поднови тренировки, като се очаква да е на линия за сблъсъка с Ал-Фатех в събота.

Иначе в Туркменистан с Ал-Насър не бяха и други от звездните чужденци като Садио Мане и Жоао Феликс. В този турнир този сезон Роналдо е играл само веднъж от седем мача.

Реваншът между Ал-Насър и Аркадаг в Рияд ще е на 18 февруари.