Роналдо продължи бойкота си и днес

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо отсъстваше от днешната тренировка на отбора, съобщават местни медии.

Ал-Насър успя да победи и без Кристиано Роналдо

Вчера португалецът пропусна мача от Висшата лига на Саудитска Арабия срещу Ал-Рияд, а това се дължи на недоволството на ветерана от начина, по който от Ал-Насър работят на трансферния пазар. Петкратният носител на "Златната топка" е недоволен, че клубът, който е подкрепян от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, не е подсилил състава си, докато се бори за титлата в първенството.

Без Роналдо снощи Ал-Насър спечели с 1:0 с гол на сенегалеца Садио Мане. „Жълто-сините“ заемат второ място в класирането с 46 точки, една по-малко от лидера Ал-Хилал.

