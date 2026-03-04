Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев върна ЦСКА към победите след минимален успех над бившия му тим Ботев (Вр) - на живо с отзивите от националния стадион
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

  • 4 март 2026 | 20:11
  • 165
  • 0
Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Полският нападател на Барселона Роберт Левандовски, който пропусна вчерашния реванш с Атлетико Мадрид заради счупена кост от вътрешната страна на лявата му очна кухина, получена по време на мача с Виляреал, тренира днес с предпазна марка на лицето. Нападателят се подготвяше индивидуално, но според "Мундо Депортиво" ще бъде на линия за трудното гостуване на Атлетик Билбао. Двубоят на "Сан Мамес" е в събота и Лева ще носи същата защитна маска, която пробва днес.

Това не е непозната ситуация за поляка. По времето му в Байерн (Мюнхен) той носеше подобна маска през май 2015 година след фрактура на септума и челюстта. Той игра с нея и по време на полуфиналите в Шампионската лига срещу Барселона.

Лева получи настоящата си контузия в 88-ата минута на двубоя с Виляреал след сблъсък с с рамото на Пау Наваро, централния защитник на Виляреал, който го блокира без топка. Полякът веднага се хвана за окото, но успя да доиграе мача и дори отбеляза гол след асистенция на Жул Кунде.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

  • 4 март 2026 | 15:25
  • 963
  • 1
Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 6382
  • 3
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 844
  • 2
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 19522
  • 14
Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

  • 4 март 2026 | 14:24
  • 3306
  • 4
Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

  • 4 март 2026 | 13:38
  • 1422
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 46676
  • 246
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 53299
  • 45
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 23600
  • 40
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 27056
  • 42
Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:03
  • 13087
  • 6
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 19522
  • 14