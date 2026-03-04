Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Полският нападател на Барселона Роберт Левандовски, който пропусна вчерашния реванш с Атлетико Мадрид заради счупена кост от вътрешната страна на лявата му очна кухина, получена по време на мача с Виляреал, тренира днес с предпазна марка на лицето. Нападателят се подготвяше индивидуално, но според "Мундо Депортиво" ще бъде на линия за трудното гостуване на Атлетик Билбао. Двубоят на "Сан Мамес" е в събота и Лева ще носи същата защитна маска, която пробва днес.

Това не е непозната ситуация за поляка. По времето му в Байерн (Мюнхен) той носеше подобна маска през май 2015 година след фрактура на септума и челюстта. Той игра с нея и по време на полуфиналите в Шампионската лига срещу Барселона.

Лева получи настоящата си контузия в 88-ата минута на двубоя с Виляреал след сблъсък с с рамото на Пау Наваро, централния защитник на Виляреал, който го блокира без топка. Полякът веднага се хвана за окото, но успя да доиграе мача и дори отбеляза гол след асистенция на Жул Кунде.

Lewy con su nueva máscara. 🎭 pic.twitter.com/jXvP4LfsYC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2026