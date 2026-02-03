Роналдо обмисля да напусне, в договора му има освобождаваща клауза

Гневът на Кристиано Роналдо към управлението на Ал-Насър е толкова голям, че португалецът сериозно обмисля възможността да напусне през лятото. 40-годишният португалец обяви бойкот, защото смята, че неговият тим не получава достатъчно помощ на трансферния пазар за сметка на Ал-Хилал, който вчера се подсили с Карим Бензема.

Роналдо продължи бойкота си и днес

Според информация в португалския "Рекорд" в договора на Кристиано Роналдо, от който остават още 18 месеца, има освобождаваща клауза в размер на 50 милиона евро. Източникът твърди, че CR7 е готов да се завърне в Европа, стига да се намери някой да плати клаузата му. Това обаче трудно ще се случи, като се има предвид, че в четвъртък Роналдо навършва 41 години.

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Другата опция, ако се стигне до решението за раздяла с Ал-Насър, са клубовете от МЛС.

Основната цел на Роналдо си остават тези 1000 кариерни гола, към които се стреми. До момента той има 961. Разбира се, Кристиано винаги е гладен и за трофеи, а това, че все още не може да спечели титлата в местното първенство, не му се харесва никак. В момента Ал-Насър е на точка зад шампиона Ал-Хилал.

🚨💣🚨 BREAKING:



- Cristiano Ronaldo does not rule out returning to Europe but it depends on the clubs' willingness to pay his 50 million euros release clause.



- There are American clubs that might want to activate it.



- Cristiano Ronaldo is seriously considering leaving… pic.twitter.com/SpLUWonc99 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 3, 2026