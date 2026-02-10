Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 1861
  • 0
Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Трансферът на Карим Бензема от Ал-Итихад в Ал-Хилал определено наруши комфорта на Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда на Ал-Насър материализира недоволството си от начина, по който Публичния инвестиционен фонд (FIP) третира водещите клубове в Саудитския футбол, като бойкотира последните два мача на своя отбор. Според информациите Роналдо е поставил редица искания към ръководството, но в крайна сметка конфликтът е потушен и в края на седмицата той трябва да се завърне в игра.

Самият Бензема обаче е налял допълнително масло в огъня. Според "Дъ Телеграф" той е изпратил съобщение на своя бивш съотборник в Реал, в което се е похвалил, че не само получава увеличение на заплатата, но преминава в клуб, който ще спечели титлата през този сезон.

Ал-Итихад, където до момента играеше Бензема, вдигна титлата през миналата кампания, а новият му отбор в момента има точка преднина пред Ал-Насър. Така французинът скоро може стане двукратен шампион на Саудитска Арабия, докато Кристиано Роналдо все още не може да се похвали с това.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 314
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 661
  • 0
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 994
  • 0
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 1778
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 485
  • 0
Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

  • 10 фев 2026 | 15:38
  • 2026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6764
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4166
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23526
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11720
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20597
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8315
  • 2