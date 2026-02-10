Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Трансферът на Карим Бензема от Ал-Итихад в Ал-Хилал определено наруши комфорта на Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда на Ал-Насър материализира недоволството си от начина, по който Публичния инвестиционен фонд (FIP) третира водещите клубове в Саудитския футбол, като бойкотира последните два мача на своя отбор. Според информациите Роналдо е поставил редица искания към ръководството, но в крайна сметка конфликтът е потушен и в края на седмицата той трябва да се завърне в игра.

Самият Бензема обаче е налял допълнително масло в огъня. Според "Дъ Телеграф" той е изпратил съобщение на своя бивш съотборник в Реал, в което се е похвалил, че не само получава увеличение на заплатата, но преминава в клуб, който ще спечели титлата през този сезон.

Ал-Итихад, където до момента играеше Бензема, вдигна титлата през миналата кампания, а новият му отбор в момента има точка преднина пред Ал-Насър. Така французинът скоро може стане двукратен шампион на Саудитска Арабия, докато Кристиано Роналдо все още не може да се похвали с това.

