Тежки подигравки с Кристиано Роналдо по улиците

Изглежда, че саудитските фенове изобщо не одобряват поведението на Кристиано Роналдo, който започна личен бойкот и отказа да играе в последния мача а Ал-Насър. Според информациите нападателят е недоволен, че Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който реди трансферите в местните отбори, не подсилва неговия тим, а даже води повече качествени играчи в прекия конкурент Ал-Хилал - Карим Бензема например.

В тази връзка вече има откровени подигравки с Роналдо. Така по улиците на Рияд се появиха снимки на плачещия Кристиано, към които иронично пише: „Това е четиридесетгодишен мъж, който преминава през период на прекомерно мрънкане, а семейството му го търси“.

Най-вероятно жестът принадлежи на феновете на Ал Насър, които по този начин изразяват недоволството си от поведението на Роналдо. Действията на португалеца дълбоко разстроиха привържениците, особено в контекста, че Ал-Насър се бори за титлата, изоставайки само с една точка от основния си съперник Ал-Хилал.

По-рано медиите съобщиха, че Роналдо е готов да напусне Ал-Насър идното лято, разтрогвайки договора си, за да премине в клуб от САЩ или Европа.

Утре (5 февруари) Кристиано навършва 41 години, а в петък на отбора му предстои двубой срещу шампиона Ал-Итихад.

