Манчестър Сити 1:0 Нотингам Форест, гол на Семеньо

Манчестър Сити води с 1:0 срещу Нотингам Форест в среща от междинния 29-и кръг в Премиър лийг. Попадението отбеляза Антоан Семеньо в 31-вата минута. Двубоят на "Етихад" започна в 21:30 часа, а "гражданите" ще търсят задължителен успех, за да продължат да притискат водача в класирането Арсенал.

Манчестър Сити е на второ място в подреждането, като изостава с 5 точки от "топчиите", но има и мач по-малко. Тимът на Пеп Гуардиола е в серия от 5 поредни победи в Премиър лийг.

Нотингам Форест се намира непосредствено над зоната на изпадащите. Отборът е в серия от слаби резултати и се смъкна до 17-ата позиция.

Откакто се завърна в елита през сезон 2022/23, Нотингам загуби и трите си гостувания на Манчестър Сити, като не вкара нито един гол, а допусна 11. Последната победа срещу "гражданите" в Манчестър датира от 1989 година.

Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо ще водят нападението на Ман Сити, а в средата на терена Гуардиола е заложил на Родри, Фил Фоудън, Бернардо Силва и Раян Шерки. На вратата е Джанлуиджи Донарума, а бранителите пред него са Матеус Нунеш, Рубен Диаш, Марк Геи и Раян Аит-Нури.

Сред резервите на "гражданите" са Жереми Доку, Тижани Райндерс, Омар Мармуш и Нико Гонсалес, а заради контузии отсъстват Йошко Гвардиол, Нико О'Райли и Матео Ковачич.

Нотингам Форест излиза с един нападател в лицето на Игор Жезус, а зад него ще играят Николас Домингес и Морган Гибс-Уайт. В халфовата линия на гостите ще си партнират Ола Айна, Ибрахим Сангаре, Елиът Андерсън и Неко Уилямс. Тримата защитници пред стража Матс Зелс са Жаир Куня, Никола Миленкович и Мурило.

Дан Ндой, Калъм Хъдсън-Одой и Тайуо Ауоний са на пейката. Мениджърът Витор Перейра не може да разчита на Крис Ууд, Николо Савона и Уили Боли, които лекуват травми.

Първия опасен изстрел към една от двете врати отправи Семеньо в 6-ата минута, но топката попадна в страничната мрежа. Aтаките на домакините се развиваха приоритетно по десния фланг, където много активен беше Матеус Нунеш. Нотингам Форест действаше подчертано дефанзивно, но наняколко пъти много умело излезе от пресата на "гражданите".

В 19-ата минута грешка на Матс Зелс създаде предпоставки Манчестър Сити да поведе в резултата, но белгийският страж спаси изстрела на Бернардо Силва. Домакините все повече затягаха обръча около наказателното поле на съперника. Фил Фоудън също пробва да даде преднина на домакините, но ударът му беше много неточен.

В 25-ата минута Миленкович изчисти топката, но тя попадна на крака на Семеньо, който я прати над вратата. Малко след това гостите контраатакуваха опасно, но изстрелът на Гибс-Уайт не затрудни Донарума. В 31-вата минута Марк Геи изнесе топката и подаде на Раян Шерки. Французинът прецизно центрира към Семеньо и той с акробатично изпълнение откри в полза на Манчестър Сити.

