Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

  • 4 фев 2026 | 20:55
  • 1342
  • 10
Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

Кристиано Роналдо възнамерява да продължи с бойкота си и да не играе във втори мач на Ал-Насър. Той не е получил достатъчно гаранции от Публичния инвестиционен фонд (ПИФ) на Саудитска Арабия за това, че ще бъдат направени промени в управлението на местното първенство, твърди ESPN. Според медията, ако това не се случи в близките седмици, Роналдо ще поиска да напусне през юни.

Португалската звезда отказа да играе при успеха на неговия тим над Ал-Рияд в понеделник в знак на протест. Той смята, че ПИФ не инвестира достатъчно в Ал-Насър и дава предимство на конкурента му Ал-Хилал. Кристиано се опита да попречи на трансфера на бившия си съотборник в Реал Мадрид Карим Бензема. Опитът му не бе успешен и французинът премина от Ал-Итихад в Ал-Хилал. Според него това трансфер е некоректен и ПИФ бута Ал-Хилал към титлата.

Въпреки някои информации Роналдо тренира тази седмица, но не смята да играе в официални мачове. Той бе ядосан и от друго решение на ПИФ - да ограничи влиянието на на спортния директор Шимао Коутиньо и изпълнителния директор Жозе Семедо. Двамата португалци, които са близки до Кристиано, бяха назначени на тези постове миналото лято. Според Роналдо това е попречило на клуба да направи сериозни нови попълнения. В добавка към това клубът значително намали бюджета си.

Междувременно Ал-Хилал получи голяма финансова подкрепа от саудитския принц Алуалеед Бин Талал Аслауд, който е част от група, притежаваща 25 процента от клуба. Именно чрез неговата подкрепа се е осъществил трансфера на Бензема.

Според запознати Роналдо, който няма трофей, след като пристигна в Ал-Насър през 2022 г., е много ядосан. Към него има оферти от Европа и Съединените щати, но той не иска да напуска сега, тъй като това може да попречи на подготовката му за Световното първенство през лятото. Кристиано подписа нов договор с Ал-Насър миналото лято и той е до юни 2027 г. Саудитското първенство не иска да загуби най-големия си посланик и от неговия клуб и ПИФ са му обещали големи инвестиции през лятото.

Снимки: Imago

