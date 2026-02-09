Популярни
Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

  • 9 фев 2026 | 20:24
  • 2925
  • 0
Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

Бял дим в Рияд. Конфликтът, който парализира Ал-Насър и остави футболната общественост в напрежение, приключи. Кристиано Роналдо прекрати своя протест и вече е реинтегриран в тренировъчния процес на отбора, съобщава “А Бола”. Въпреки постигнатия мир обаче, португалският национал няма да играе още тази сряда в мача от азиатската Шампионска лига 2, където саудитците гостуват на Аркадаг в Туркменистан. Завръщането му на терена е планирано за събота в мач от саудитската професионална лига срещу Ал-Фатех.

Освен разногласията с Публичния инвестиционен фонд (FIP) относно неравностойното третиране на водещите клубове в страната, основен фактор за решението на капитана се оказа социалният въпрос. Като лидер на съблекалнята Роналдо включи в протеста си и изплащането на забавените заплати на редица служители и сътрудници на саудитския клуб.

Стана ясно, че ръководството на Ал Насър е отстъпило пред натиска на португалската звезда и в последните часове е уредило всички просрочени плащания към служителите.

Друга новина, произтичаща от срещите с Кристиано Роналдо, засяга Жозе Семедо и Симао Коутиньо. Двамата португалски ръководители в Ал-Насър си върнаха правомощията, които им бяха отнети в края на декември и които им попречиха да бъдат важни фигури по време на зимния трансферен прозорец.

Тони Кроос към саудитите: Кой ще ви гледа, ако Кристиано си тръгне?
Тони Кроос към саудитите: Кой ще ви гледа, ако Кристиано си тръгне?
