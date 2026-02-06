Роналдо отново не игра, но Садио Мане поведе Ал-Насър към успех срещу шампиона

Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач на Ал-Насър в първенството на Саудитска Арабия на фона на информации, че е недоволен от управлението на клуба. Петкратният носител на "Златната топка" не беше в групата за двубоя срещу шампиона Ал-Итихад, завършил 2:0. Роналдо не взе участие и при победата с 1:0 над Ал-Рияд в понеделник.

Португалското издание "А Бола" съобщи тази седмица, че Роналдо е недоволен от начина, по който Ал-Насър се управлява от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според информацията, звездата е разочарован от липсата на активност на клуба по време на януарския трансферен прозорец, докато съперникът Ал-Хилал привлече носителя на "Златната топка" Карим Бензема, бивш съотборник на Роналдо в Реал Мадрид.

Без да споменава името на Роналдо, ръководството на Саудитската професионална лига излезе с изявление в четвъртък, в което подчерта, че нито един футболист не е по-голям от лигата.

Самият мач беше спечелен от Ал-Насър с 2:0. Садио Мане откри резултата от дузпа в 85-ата минута, а в добавеното време се разписа и бразилецът Анжело.

Това беше шести пореден успех за тима на Жорже Жезус, който е втори в класирането, на точка зад лидера Ал-Хилал. Ал-Итихад заема седма позиция в таблицата.

В другите мачове днес Неом надви Ал-Рияд с 1:0, а Ал-Етифак победи Дамак с 2:0.