Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 655
  • 0


Кристиано Роналдо публикува снимка в социалните мрежи от работата си в Ал-Насър. Португалецът пропусна мачовете на отбора в шампионата на Саудитска Арабия срещу Ал-Рияд и Ал-Итихад, но след това прекрати стачката си.

Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра
Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

Роналдо беше недоволен от начина, по който Саудитският суверенен фонд управлява Ал-Насър в сравнение с конкурентите му. Голмайсторът обяви бойкот, но по-късно промени мнението си.  Бившият футболист на Реал Мадрид, Ювентус и Манчестър Юнайтед се противопостави на трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал.

Вчера стана ясно, че Роналдо е прекратил стачката си, след като Ал-Насър е платил на служителите си дължимите заплати. Днес пък португалецът публикува снимка от клуба, като отбеляза и Ал-Насър в публикацията.

Снимки: Gettyimages

