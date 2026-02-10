Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка в социалните мрежи от работата си в Ал-Насър. Португалецът пропусна мачовете на отбора в шампионата на Саудитска Арабия срещу Ал-Рияд и Ал-Итихад, но след това прекрати стачката си.

Роналдо беше недоволен от начина, по който Саудитският суверенен фонд управлява Ал-Насър в сравнение с конкурентите му. Голмайсторът обяви бойкот, но по-късно промени мнението си. Бившият футболист на Реал Мадрид, Ювентус и Манчестър Юнайтед се противопостави на трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал.

Вчера стана ясно, че Роналдо е прекратил стачката си, след като Ал-Насър е платил на служителите си дължимите заплати. Днес пък португалецът публикува снимка от клуба, като отбеляза и Ал-Насър в публикацията.

