Тони Кроос към саудитите: Кой ще ви гледа, ако Кристиано си тръгне?

Бившият германски национал Тони Кроос отново е в центъра на общественото внимание заради последното си изказване относно влиянието на Кристиано Роналдо върху саудитската Про лига покрай недоволството на последния. Бившият полузащитник на Реал Мадрид и световен шампион с Германия предизвика дискусия за статута на португалската звезда в лигата, която през последните години преживява бърз растеж.

Кроос смята, че присъствието на Роналдо в Саудитска Арабия е много повече от статистика – той е стълбът, около който се гради цялостното възприятие за състезанието: „Без Роналдо никой нямаше да гледа саудитската лига. Ако утре си тръгне, това ще се случи“, беше директен Кроос, който беше съотборник с голаджията на "Бернабеу".

В разговор с медиите той заяви, че омаловажаването на значението на Роналдо или игнорирането на неговата роля би било безсмислено, предвид глобалната популярност, на която се радва португалският нападател. Въпреки че в миналото Кроос ясно се дистанцира от трансфери в Саудитска Арабия, особено когато става въпрос за играчи в най-добрите си години, той гледа на CR7 по различен начин. Според него Кристиано е играч в последните години на кариерата си, който вече е изградил своята легендарна репутация през десетилетията на успехи в Европа.

Припомняме, че по-рано Кроос критикува тенденцията млади европейски таланти да отиват в саудитския шампионат, заявявайки, че го правят предимно заради пари, вместо да се състезават в най-силните европейски лиги. Тогава той подчерта, че подобни решения вредят на развитието на футбола, но изключи Роналдо от тези критики именно заради дългогодишната му и впечатляваща кариера.

Кристиано, който играе в саудитската лига от 2023 г. насам, все още е един от основните козове на първенството. Неговото присъствие значително повишава гледаемостта, медийното внимание и интереса на феновете по света, което е ключово за амбициите на Про лигата да се превърне в глобално значима лига.

Както е известно, Роналдо пропусна последните два мача на Ал-Насър, тъй като е недоволен от факта, че съперничещите отбори се подсилват значително повече, докато неговият отбор, според него, е пренебрегнат от държавата, което може да повлияе решаващо на техните шампионски амбиции.