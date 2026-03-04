Астън Вила 1:1 Челси, Жоао Педро възстанови равенството

Отборите на Астън Вила и Челси играят при резултат 1:1 на "Вила Парк" в Бирмингам в среща от 29-ия кръг на Премиър лийг. Дъглас Луис откри резултата още в 3-тата минута.
Унай Емери излиза в този мач с Оли Уоткинс на върха на атаката и Морган Роджърс зад гърба му. На двете крила ще действат Емилиано Буендия и Лион Бейли, а двойката опорни халфове са Дъглас Луис и Амаду Онана.
Лиъм Росиниър пък е избрал да започне с Жоао Педро като изнесен нападател и Коул Палмър, Алехандро Гарначо и Енцо Фернандес, които ще го подкрепят в предни позиции. Мойсес Кайседо и Рийс Джеймс пък ще си партнират в средата на терена.
Астън Вила откри резултата още с първата си по-добра възможност. В 3-тата минута Леон Бейли центрира по земя отдясно, Оли Уоткинс хитро пропусна топката за Дъглас Луис, който отблизо отбеляза за 1:0.
Челси можеше да се върне в мача в 6-ата минута, когато Алехандро Гарначо прети отлично центриране към Жоао Педро, който стреля с глава, но Емилиано Мартинес с блестяща намеса попречи да се стигне до гол.
Гостите претендираха за дузпа в 8-ата минута, когато Йън Маатсен спъна Рийс Джеймс в наказателното поле, но реферът реши, че няма основания да посочи бялата точка, а и ВАР не се намеси, за да промени решението му.
В 15-ата минута Коул Палмър отправи опасен далечен шут, но отново Емилиано Мартинес бе на правилното място, за да се намеси решително.
След това в 24-тата минута Енцо Фернандес стреля точно, но слабо и не затрудни Мартинес, който уверено улови и веднага прати топката в предни позиции, извеждайки Оли Уоткинс зад защитата на съперника, но нападателят се засуети и така и не успя да отправи голов удар и шутира право в ръцете на Йоргенсен.
В 31-вата минута Уоткинс отново се озова на голова позиция и този път отправи доста по-добър удар, но пък и Йоргенсен показа невероятен рефлекс и успя да избие.
Домакините имаха