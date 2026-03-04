Астън Вила 1:1 Челси, Жоао Педро възстанови равенството

Отборите на Астън Вила и Челси играят при резултат 1:1 на "Вила Парк" в Бирмингам в среща от 29-ия кръг на Премиър лийг. Дъглас Луис откри резултата още в 3-тата минута.

Унай Емери излиза в този мач с Оли Уоткинс на върха на атаката и Морган Роджърс зад гърба му. На двете крила ще действат Емилиано Буендия и Лион Бейли, а двойката опорни халфове са Дъглас Луис и Амаду Онана.

Лиъм Росиниър пък е избрал да започне с Жоао Педро като изнесен нападател и Коул Палмър, Алехандро Гарначо и Енцо Фернандес, които ще го подкрепят в предни позиции. Мойсес Кайседо и Рийс Джеймс пък ще си партнират в средата на терена.

Астън Вила откри резултата още с първата си по-добра възможност. В 3-тата минута Леон Бейли центрира по земя отдясно, Оли Уоткинс хитро пропусна топката за Дъглас Луис, който отблизо отбеляза за 1:0.

Челси можеше да се върне в мача в 6-ата минута, когато Алехандро Гарначо прети отлично центриране към Жоао Педро, който стреля с глава, но Емилиано Мартинес с блестяща намеса попречи да се стигне до гол.

Гостите претендираха за дузпа в 8-ата минута, когато Йън Маатсен спъна Рийс Джеймс в наказателното поле, но реферът реши, че няма основания да посочи бялата точка, а и ВАР не се намеси, за да промени решението му.

Let's just look at the basics here, shall we?



Did Maatsen get the ball? No.

Did Maatsen catch Reece James? Yes.

Did Reece James go out of his way to make contact? No.



But sure, "never a pen". https://t.co/yHF1GbCFGA pic.twitter.com/0XRJkKGUta — Sripad (@falsewinger) March 4, 2026

В 15-ата минута Коул Палмър отправи опасен далечен шут, но отново Емилиано Мартинес бе на правилното място, за да се намеси решително.

След това в 24-тата минута Енцо Фернандес стреля точно, но слабо и не затрудни Мартинес, който уверено улови и веднага прати топката в предни позиции, извеждайки Оли Уоткинс зад защитата на съперника, но нападателят се засуети и така и не успя да отправи голов удар и шутира право в ръцете на Йоргенсен.

В 31-вата минута Уоткинс отново се озова на голова позиция и този път отправи доста по-добър удар, но пък и Йоргенсен показа невероятен рефлекс и успя да избие.

Домакините имаха