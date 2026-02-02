Ал-Насър успя да победи и без Кристиано Роналдо

Без недоволния Кристиано Роналдо в състава си Ал-Насър надви Ал-Рияд с 1:0 като гост в мач от 20-ия кръг на елитната дивизия в Саудитска Арабия. Садио Мане реализира гола в 40-ата минута след асистенция на друго популярно име - Жоао Феликс. Това е пета поредна победа за тима, с което той продължава битката за върха.

Le but magnifique de Sadio Mane face à Al Riyadh ! 😍



[@ZackNaniTV]



pic.twitter.com/Njj7M4fTlS — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) February 2, 2026

Роналдо отказа да играе, защото, според “А Бола”, е недоволен, че Ал-Насър, не е подкрепян достатъчно от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия за сметка на Ал-Хилал.

Следващият двубой на отбора на Кристиано е в петък срещу шампиона Ал-Итихад, като това ще е само ден след 41-вия му рожден ден.