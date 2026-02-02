Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Ал-Насър успя да победи и без Кристиано Роналдо

Ал-Насър успя да победи и без Кристиано Роналдо

  • 2 фев 2026 | 20:34
  • 935
  • 0
Ал-Насър успя да победи и без Кристиано Роналдо

Без недоволния Кристиано Роналдо в състава си Ал-Насър надви Ал-Рияд с 1:0 като гост в мач от 20-ия кръг на елитната дивизия в Саудитска Арабия. Садио Мане реализира гола в 40-ата минута след асистенция на друго популярно име - Жоао Феликс. Това е пета поредна победа за тима, с което той продължава битката за върха.

Роналдо отказа да играе, защото, според “А Бола”, е недоволен, че Ал-Насър, не е подкрепян достатъчно от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия за сметка на Ал-Хилал.

Следващият двубой на отбора на Кристиано е в петък срещу шампиона Ал-Итихад, като това ще е само ден след 41-вия му рожден ден.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 2202
  • 9
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 1262
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82180
  • 16
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 1012
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 1714
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82180
  • 16
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30930
  • 170
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 4810
  • 20
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 35661
  • 93
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 9930
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13358
  • 27