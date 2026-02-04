Директор на Ал-Хилал: Питайте Кристиано Роналдо какво му е

Един от най-значимите трансфери на зимния пазар бе този на бившия играч на Реал Мадрид Карим Бензема. Носителят на „Златната топка“ за 2022 г. предизвика истинска революция в арабския футбол, преминавайки от Ал-Итихад в Ал-Хилал, воден от Симоне Индзаги.

На Карим Бензема му оставаха само шест месеца от договора с предишния му клуб и точно тогава се появи Ал-Хилал, който се възползва от проблемите на играча при преговорите за удължаване на контракта. Естеве Калсада, испанският изпълнителен директор на Ал-Хилал, даде интервю за “Кадена Сер”, в което оцени какво означава пристигането на бившия нападател на Реал Мадрид за клуба и неговите съперници.

“Освен в Карим, направихме сериозна инвестиция и в много играчи, млади арабски таланти. Искаме да се борим за всички трофеи“, уверява испанският директор на саудитския тим.

Трансферът на Бензема предизвиква гнева на Кристиано

Този звезден трансфер предизвика истински трус в саудитската лига. Основен потърпевш от ситуацията е Кристиано Роналдо, който видя как Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия използва ресурсите си, за да прати Бензема в Ал-Хилал – най-големия му съперник, при положение че същият фонд е собственик и на клуба на португалската звезда. Финансовата намеса на фонда разгневи силно Кристиано Роналдо, треньора Жорже Жезус и много членове на отбора на Ал-Насър. Стигна се е дотам, че капитанът на португалския национален отбор отказва да играе, докато не се изясни този възможен конфликт на интереси около операцията с Бензема.

Факт е, че французинът подписа договор до 2027 г., а Калсада не обръща внимание на реакциите на Кристиано: „Трябва да го попитате него какво му е“.

След това испанският директор обясни трите източника на финансиране, на които Ал-Хилал разчита, за да бъде конкурентоспособен на трансферния пазар. „Ал-Хилал е най-мощният клуб в Саудитска Арабия. Имаме три източника на финансиране за трансфери: мърчандайзинг, правителствената програма за привличане на големи играчи и принцът, който подкрепя клуба за осигуряване на добри ресурси“, посочи Калсада, преди да посочи Жоао Феликс и Кингсли Коман като големите попълнения на Ал-Насър през миналото лято.

Саудитският футбол се цели във Винисиус

Малко по малко саудитският футбол продължава да расте. Самият Ал-Хилал го доказа на последното Световно клубно първенство, след като победи Манчестър Сити и демонстрира огромната конкурентоспособност на своя футбол, изградена чрез привличането на различни звезди от петте големи европейски първенства. Следващите цели са насочени към английската Премиър лийг с Мохамед Салах и към испанската Ла Лига с Винисиус Жуниор като главни действащи лица.

Естеве Калсада не бяга от името на бразилеца, въпреки че уточнява, че Ал-Хилал едва ли ще бъде новият му клуб. „В нашия случай няма разговори, но изпълнителният директор на саудитската лига, всеки път, когато го попитат, казва, че ако има възможност, ще се опитат да го привлекат“, настоява директорът на Ал-Хилал.

Естеве Калсада е истинска знаменитост в Саудитска Арабия, където го спират по улиците за автографи. Въпреки че вече е свикнал, всичко се обяснява с футболната страст на саудитците, които пълнят стадионите всеки уикенд и продължават да развиват този спорт с поглед към предстоящото Световно първенство през 2034 г. Преди това обаче водещият Ману Кареньо пита дали черешката на тортата може да бъде Джосеп Гуардиола, с когото Калсада е работил рамо до рамо в Манчестър Сити, но той предпочита да не се ангажира с конкретен отговор: „Ако някой ден е свободен, със сигурност ще има интерес“.