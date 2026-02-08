Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Нападателят Мохамед Салах може да бъде следващото лице на саудитското първенство по футбол, ако приеме предложението за тройно възнаграждение през лятото, съобщава "Ливърпул Екоу". Египтянинът получава малко над 400 хиляди паунда на седмица при "червените", за които играе от девет години.

Кристиано Роналдо е суперзвездата на Саудитска Арабия от три години насам, след като на 1 януари 2023 стана част от Ал-Насър. Португалецът обаче е недоволен от трансферната политика в местното първенство след преминаването на Карим Бензема в съперника за титлата Ал-Хилал и не игра за отбора си в последните два мача.

Според различни информации Роналдо, на 41 години, търси трансфер в Европа в преследване на голямата си цел - 1 000 гола в професионалния футбол.

Ако Роналдо напусне, футболните ръководители в саудитското първенство ще направят Салах лицето на шампионата и ще пробват да го привлекат с тройно увеличение на заплатата. Те опитаха да го направят и миналата година, но той предпочете да преподпише с Ливърпул. Неговите отношения с клубното ръководство и мениджъра Арне Слот обаче се влошиха и Салах почти със сигурност ще напусне през лятото, година преди края на договора си с "червените".

Медиите в Англия очакват Салах да премине в Саудитска Арабия преди началото на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той игра в последните четири мача на Ливърпул, след като се завърна от Купата на африканските нации, където Египет загуби на полуфиналите срещу Сенегал. Нападателят най-вероятно ще бъде титуляр и днес срещу Манчестър Сити.

След като Ливърпул го привлече от Рома през 2017, Салах вкара 251 гола и спечели два пъти Висшата лига, както и веднъж Шампионската лига.