Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Въпреки че Мохамед Салах се завърна в стартовия състав на Ливърпул, изглежда, че неговата ера на „Анфийлд“ все по-сигурно върви към своя край! Английските медии спекулират, че той вече е взел решение да си тръгне в края на сезона, като дори се назовава следващата дестинация в кариерата му.

Салах от години е ключов играч на Ливърпул, с когото спечели почти всичко възможно. „Мърсисайдци“ го привлякоха през лятото на 2017 г. от Рома за 42 милиона евро, което се оказа един от най-добрите трансфери в историята на клуба.

Представителят на Египет радваше феновете с изявите си, но изглежда, че тази история наистина наближава своя край. Напрежението започна преди няколко месеца, когато Салах уж беше временно отстранен от отбора заради коментари по адрес на треньора Арне Слот. Тогава той не получи очакваната подкрепа от клуба и феновете, които застанаха на страната на треньора.

Въпреки че междувременно страстите утихнаха и Салах се завърна в стартовия състав след Купата на африканските нации, показвайки в няколко мача, че все още е първата звезда на отбора, всичко показва, че той ще напусне „Анфийлд“ през лятото. Въпреки че напоследък се свързваше с преминаване в Пари Сен Жермен, английските медии съобщават, че следващата дестинация на 33-годишния футболист най-вероятно ще бъде Саудитска Арабия. Клубове от тази страна от дълго време проявяват интерес към Салах и са готови да му предложат изключителни условия.

След последните събития на „Анфийлд“, самият „Фараон“ уж е решил, че е време да си тръгне и че вече не може да устои на богатата оферта от Саудитска Арабия. Английският журналист Дейвид Орнстийн твърди, че Ал-Итихад е изключително заинтересован от Салах и дори е подобрил офертата, която му е предлагал миналото лято. Целта им е да привлекат нова звезда след неочакваните напускания на Бензема и Канте, чието напускане беше голям удар за клуба.

Салах ще навлезе в последната година от договора си с „мърсисайдци“ в края на сезона, а настоящото му решение е да не подновява сътрудничеството и че е време за ново предизвикателство. Ливърпул може да спечели над 30 милиона евро от продажбата му, което би било задоволителен резултат за клуба.

