  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 2555
  • 0

Ливърпул е започнал разговори със Съндърланд за привличането на защитника Лутшарел Хеертруйда. Арне Слот и неговият екип по селекцията са идентифицирали Хеертруйда като вариант за справяне с проблемите на клуба в защита, породени от контузии.

Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли
Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли

Ливърпул изпитва сериозен недостиг на класически десен бек, след като Конър Брадли е извън строя до края на сезона, а Джереми Фримпонг лекува травма в задната част на бедрото. По време на съботната победа с 4:1 над Нюкасъл ролята на краен защитник дори беше изпълнявана от Доминик Собослай.

Слот е работил с Хеертруйда в предишния си клуб Фейенорд, а според Фабрицио Романо вече са започнали разговори между Съндърланд и шампионите на Висшата лига.

Нидерландският защитник се присъедини към Съндърланд едва през лятото, пристигайки от РБ Лайпциг под наем с опция за откупуване. През този сезон той е започнал като титуляр в 10 мача от първенството за отбора на Режис Льо Бри във Висшата лига.

Слот с добри новини за Конате и Фримпонг
Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

Способността на Хеертруйда да играе на няколко позиции допълнително увеличава интереса на Ливърпул, който търси по-голяма дълбочина в защитата.

Макар по принцип да е десен бек, 25-годишният футболист има опит и като централен защитник, ляв бек и дори в халфовата линия. Той е и национален съотборник на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк, както и на Коди Гакпо, Джереми Фримпонг и Райън Гравенберх в състава на Нидерландия.

Хеертруйда показа най-силната форма в кариерата си именно под ръководството на Слот през сезон 2023/24, когато отбеляза осем гола и записа пет асистенции като краен защитник в Ередивизи.

Снимки: Imago

