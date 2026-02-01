Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул е започнал разговори със Съндърланд за привличането на защитника Лутшарел Хеертруйда. Арне Слот и неговият екип по селекцията са идентифицирали Хеертруйда като вариант за справяне с проблемите на клуба в защита, породени от контузии.

Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли

Ливърпул изпитва сериозен недостиг на класически десен бек, след като Конър Брадли е извън строя до края на сезона, а Джереми Фримпонг лекува травма в задната част на бедрото. По време на съботната победа с 4:1 над Нюкасъл ролята на краен защитник дори беше изпълнявана от Доминик Собослай.

🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool, in talks to sign Lutsharel Geertruida as new defender.



Initial contacts took place with Sunderland as Arne Slot knows him well since Feyenoord times.#LFC in club to club negotiations. 🇳🇱 pic.twitter.com/BkAg5ttkgC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Слот е работил с Хеертруйда в предишния си клуб Фейенорд, а според Фабрицио Романо вече са започнали разговори между Съндърланд и шампионите на Висшата лига.

Нидерландският защитник се присъедини към Съндърланд едва през лятото, пристигайки от РБ Лайпциг под наем с опция за откупуване. През този сезон той е започнал като титуляр в 10 мача от първенството за отбора на Режис Льо Бри във Висшата лига.

Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

Способността на Хеертруйда да играе на няколко позиции допълнително увеличава интереса на Ливърпул, който търси по-голяма дълбочина в защитата.

Макар по принцип да е десен бек, 25-годишният футболист има опит и като централен защитник, ляв бек и дори в халфовата линия. Той е и национален съотборник на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк, както и на Коди Гакпо, Джереми Фримпонг и Райън Гравенберх в състава на Нидерландия.

Хеертруйда показа най-силната форма в кариерата си именно под ръководството на Слот през сезон 2023/24, когато отбеляза осем гола и записа пет асистенции като краен защитник в Ередивизи.

Следвай ни:

Снимки: Imago