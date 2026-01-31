Популярни
Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

  31 яну 2026 | 21:06
Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул приема Нюкасъл на "Анфийлд" в двубой от 24-тия кръг на Премиър лийг. Шампионите все още нямат победа в първенството през 2026 година, след като записаха четири ремита и една загуба, заради което излязоха извън топ 4. При успех днес обаче мърсисадйци ще си върнат четвъртата позиция поне до утре, когато Манчестър Юнайтед играе с Фулъм. Нюкасъл е на десетата позиция във временното класиране, но е само на три точки зад Ливърпул, така че "свраките" също имат нужда победата, за да се завърнат в битката за място в зона "Шампионска лига".

През седмицата двата отбора се представиха добре в най-престижната клубна надпревара, след като Ливърпул разби с 6:0 Карабах, а Нюкасъл направи 1:1 с ПСЖ във френската столица.

"Свраките" имат едва три победи като гост от началото на сезона. През август Ливърпул победи Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" след победен гол на Рио Нгумоа в десетата минута на добавеното време. Мърсисайдци нямат загуба на "Анфийлд" от този съперник в последните 29 шампионатни сблъсъка.

Арне Слот е направил две промени в сравнение с мача в сряда. Милош Керкез и Ибрахима Конате се завръщат сред титулярите, заменяйки Андрю Робъртсън и Джереми Фримпонг, който получи контузия. Доминик Собослай ще действа като десен бек, което не му се случва за първи път през този сезон.

Еди Хау е предприел три корекции - Киърън Трипиър, Харви Барнс и Антъни Гордън стартират за гостите. Те заменят Ботман, Майли и Волтемаде.

