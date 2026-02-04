Ситуацията за Конър Брадли става още по-тежка: може да не играе до 2027-а

Десният бек на Ливърпул Конър Брадли може да отсъства дори по-дълго от предвиденото, след като получи тежка контузия на коляното в дербито с Арсенал през миналия месец и впоследствие се подложи на операция. Още тогава английските медии обявиха, че най-вероятно сезонът за талантливия бранител приключва. Днес обаче експертът по контузии Бен Динъри изрази хипотезата, че е много възможно отсъствието на Брадли да се проточи до началото на 2027 година.

Причината за това е, че 22-годиният северноирландец има увреждане не само на връзките, но и на самата кост.

"Вероятно гледаме към нещо, което ще се случи в края на годината. Ако има някакво завръщане през 2026 г., това би било огромен бонус за Ливърпул, но лесно може да се разтегне и до началото на 2027-а. Винаги се тревожим за контузии без контакт, а тестовете показаха, че има увреждане на костите, както и на връзките. Самият механизъм подсказва, че това е сериозен проблем с предната кръстна връзка", коментира Динъри.

Брадли е капитан на националния отбор на страната си, но ще пропусне Световното първенство, в случай че Северна Ирландия успее да се класира през баражите.

Арне Слот пък в момента не разполага с десен бек, тъй като Джереми Фримпонг също е контузен. Най-често в тази роля влиза Доминик Собослай.

