Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

  • 28 фев 2026 | 00:19
  • 316
  • 0

Нападателят на Каляри Майкъл Фолоруншо отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона в Серия "А". Бившият футболист на Верона, Наполи и Фиорентина се разписа почти от тъчлинията при гостуването на Парма, завършило 1:1. Точен за "дуковете" беше Гаетано Ористанио.

Парма беше в серия от три поредни победи, включително като гост на Милан. Двубоят срещу Каляри обаче се оказа много тежък за тима на Карлос Куеста, който пропусна да се изкачи в горната половина на класирането. Парма има 33 точки, а Каляри е с 30 след петия си пореден двубой без успех.

Семих Кълъчсой можеше да накаже грешка в защитата на домакините още в 9-ата минута, но вратарят Едоардо Корви спаси удра му, а след това добавката на Себастиано Еспозито попадна в главата на бранител на Парма. В края на полувремето и другият страж се прояви. Матео Пелегрино изскочи сам срещу Елия Каприле, но той инстинктивно изби в корнер.

Фолоруншо се появи на терена в 61-вата минута, а в 63-тата направи нещо много атрактивно. Нападателят пое топката близо до дясната тъчлиния и реши да шутира. Корви остана изненадан и само проследи пътя на кълбото и начина, по който то влетя във вратата му.

В 66-ата минута Адриан Бернабе беше близо до изравнителен гол от пряк свободен удар, но Каприле отново спаси. Натискът на Парма даде резултат в 83-тата минута, когато Ористанио се възползва от щастлив рикошет и отблизо вкара за 1:1.

В следващия кръг Парма ще гостува на Фиорентина, а Каляри ще е домакин на Комо.

Снимки: Gettyimages

