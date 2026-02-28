Леванте още вярва в спасението

Леванте се наложи с 2:0 над Алавес и показа, че няма намерение да се примирява с мястото си в зоната на изпадащите в Ла Лига. Тимът от Валенсия вкара два късни гола, с които сложи край на серията си от 4 поредни загуби и се доближи само на 4 точки от спасителната 17-а позиция.

Младият нападател Карлос Еспи влезе от пейката и се превърна в герой за Леванте. Той откри резултата в 88-ата минута, а в добавеното време сложи точка на спора. Алавес игра с човек по-млако от 61-вата минута, когато Виктор Парада получи червен картон.

Алавес имаше две отлични възможности да поведе в средата на първото полувреме, но вратарят на Леванте Матю Райън демонстрира високата си класа. Малко преди почивката встралиецът отново се намеси решително, а след това негов съотборник изби топката пред голлинията.

Леванте заигра много по-добре през втората част и още в 47-ата минута Карлос Алварес се озова на чиста позиция, но уцели гредата. Четвърт час по-късно ситуацията за Алавес се усложни, след като Парада получи втори жълт картон за нарушение в центъра и съдията Франсиско Хосе Ернандес го изгони.

Численото неравенство веднага се усети. В 70-ата минута Антонио Сивера спаси по невероятен начин акробатичен удар на Еспи. Младокът обаче продължи да тормози защитата на Алавес и в 88-ата минута, не без помощта на рикошет в крака на Нахуел Теналия, откри резултата.

Дълбоко в добавеното време Еспи беше изведен очи в очи с вратаря на гостите и прокара топката между краката му за крайното 2:0 в полза на Леванте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages