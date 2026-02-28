Популярни
Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

  • 28 фев 2026 | 01:06
  • 56
  • 0

Страсбург и Ланс направиха 1:1 в първия мач от 24-тия кръг в Лига 1. Хоакин Паничели откри за домакините с 14-тия си гол през сезона, като по този начин се изравни на върха в листата на стрелците с Мейсън Грийнууд. Ланс стигна до точката с попадение на Мамаду Сангаре.

Гостите отправиха цели 25 удара към вратата, пазена от Майк Пендерс, но не можаха да стигнат до победата. Това беше втора поредна грешна стъпка за състава на Пиер Саж, който миналата седмица допусна обрат от 2:0 до 2:3 срещу Монако и изостава на точка от шампиона Пари Сен Жермен.

Снимки: Imago

