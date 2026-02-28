Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига Португал, Португалия
  3. Изстрадана победа запази аванса на Порто

Изстрадана победа запази аванса на Порто

  • 28 фев 2026 | 03:17
  • 318
  • 0
Изстрадана победа запази аванса на Порто

Порто запази преднината си от 4 точки пред Спортинг (Лисабон) в гонитбата за титлата в Португалия. "Драконите" вкараха два гола в добавеното време, за да пречупят Арука с 3:1, а Спортинг нямаше проблеми в домакинството си на Ещорил - 3:0.

На "До Драгао" 17-годишният Оскар Пиетужевски прати топката в мрежата на Арука още в първите секунди, но попадението първоначално беше отменено заради засада. След намесата на ВАР стана ясно, че полякът е бил в редовна позиция и голът беше зачетен.

Арука се бранеше почти през цялото време, но в началото на второто полувреме уцели греда, а в 70-ата минута изтавни с красив гол на Наис Джуахра.

Малко преди изтичането на редовното време реферът отсъди дузпа в полза на Порто, реализирана от Вилиам Гомеш. До края остана време и Терем Мофи да отбележи първия си гол с екипа на "драконите".

За Порто това беше трета поредна победа след равенството срещу Спортинг в началото на месеца. Тимът на Франческо Фариоли е допуснал едва 8 гола във вратата си от старта на сезона.

Спортинг нямаше право на грешка срещу Ещорил, който се представя изненадващо силно и заема 7-о място в класирането. На "Жозе Алваладе" обаче интригата изчезна още до 16-ата минута, когато домакините вече водеха с 2:0.

Луис Суарес засече центриране на Тринкао за 1:0 в 6-ата минута, а не след дълго колумбиецът се разписа още веднъж, този път след пас на Мортен Юлманд. Третото попадение беше дело на Даниел Браганса в добавеното време.

Спортинг събра 61 точки, а Порто е с 65. Третият Бенфика има 55 точки и в неделя ще гостува на Жил Висенте.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

  • 28 фев 2026 | 02:56
  • 306
  • 0
Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

  • 28 фев 2026 | 01:06
  • 505
  • 0
Леванте още вярва в спасението

Леванте още вярва в спасението

  • 28 фев 2026 | 00:42
  • 540
  • 0
Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

  • 28 фев 2026 | 00:19
  • 622
  • 0
Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

  • 27 фев 2026 | 23:56
  • 3375
  • 4
Аугсбург задълбочи проблемите на Кьолн

Аугсбург задълбочи проблемите на Кьолн

  • 27 фев 2026 | 23:30
  • 558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 32563
  • 117
България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

  • 27 фев 2026 | 22:53
  • 12619
  • 27
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 35765
  • 43
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 45418
  • 55
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 64302
  • 154
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 32837
  • 5