Изстрадана победа запази аванса на Порто

Порто запази преднината си от 4 точки пред Спортинг (Лисабон) в гонитбата за титлата в Португалия. "Драконите" вкараха два гола в добавеното време, за да пречупят Арука с 3:1, а Спортинг нямаше проблеми в домакинството си на Ещорил - 3:0.

На "До Драгао" 17-годишният Оскар Пиетужевски прати топката в мрежата на Арука още в първите секунди, но попадението първоначално беше отменено заради засада. След намесата на ВАР стана ясно, че полякът е бил в редовна позиция и голът беше зачетен.

Арука се бранеше почти през цялото време, но в началото на второто полувреме уцели греда, а в 70-ата минута изтавни с красив гол на Наис Джуахра.

Малко преди изтичането на редовното време реферът отсъди дузпа в полза на Порто, реализирана от Вилиам Гомеш. До края остана време и Терем Мофи да отбележи първия си гол с екипа на "драконите".

За Порто това беше трета поредна победа след равенството срещу Спортинг в началото на месеца. Тимът на Франческо Фариоли е допуснал едва 8 гола във вратата си от старта на сезона.

Спортинг нямаше право на грешка срещу Ещорил, който се представя изненадващо силно и заема 7-о място в класирането. На "Жозе Алваладе" обаче интригата изчезна още до 16-ата минута, когато домакините вече водеха с 2:0.

Луис Суарес засече центриране на Тринкао за 1:0 в 6-ата минута, а не след дълго колумбиецът се разписа още веднъж, този път след пас на Мортен Юлманд. Третото попадение беше дело на Даниел Браганса в добавеното време.

Спортинг събра 61 точки, а Порто е с 65. Третият Бенфика има 55 точки и в неделя ще гостува на Жил Висенте.

Снимки: Imago