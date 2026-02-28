Популярни
Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

  28 фев 2026
Зенит победи с 1:0 гостуващия Балтика в мача, с който беше открит пролетният дял от сезона в руското първенство. Питерци изпитаха сериозни затруднения срещу тима от Калининград, но стигнаха до успеха с попадение на резервата Луис Енрике в 87-ата минута.

Зенит не създаде почти никакви чисти положения през първото полувреме, а и след почивката стабилната защита на Балтика не позволи да се стигне до големи опасности пред вратата на Максим Бориско. В 75-ата минута Кевин Андраде от гостите вкара гол, но той беше отменен заради засада.

Малко преди изтичането на редовното време Луис Енрике проби в наказателното поле и шутира, а топката се отклони от крака на защитник в бяло и завари неподготвен Бориско.

Победата изкачи Зенит на върха в класирането с 42 точки, а втори е шампионът Краснодар с 40. Балтика се намира на пето място с 35 точки.

