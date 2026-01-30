Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

  • 30 яну 2026 | 11:44
  • 1027
  • 0
Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че Ибрахима Конате е подновил тренировки и ще се завърне в групата на мърсисайдци за утрешното домакинство срещу Нюкасъл. Французинът пропусна последните мачове на отбора заради кончината на баща си. Мениджърът добави, че контузията на Джереми Фримпонг не е толкова сериозна, колкото се е предполагало в началото, но десният бек все пак ще пропусне няколко седмици.

“Фримпонг определено няма да е на разположение за утре. Ще бъде извън за няколко седмици, но не е толкова лошо, колкото си мислехме първоначалното, така че има нещо положително в цялата ситуация, която иначе не е положителна. Конате тренира днес и ще бъде в групата за утрешния мач. Джо Гомес няма да бъде разположение, но не за дълго. Къртис Джоунс е на линия. Той беше болен, но сега е добре.

Александър Исак все още не е терена. Тъкмо изостави проходилката, така че няма да се върне на терена днес или утре. Ще отнеме още известно време, но ние знаехме това.

Всеки мач е от решаващо значение, защото искаме да бъдем в топ 4. Ние знаем от опит колко е трудно срещу Нюкасъл. Тези мачове винаги са трудни за нас, но и за тях. И двата отбора имахме добре резултати през седмицата, така че очакваме двубоя с нетърпение.

Колкото повече се приближаваш към края на сезона, толкова по-малко възможности имаш за грешки. Не можем да си позволим много грешки, защото вече направихме твърде много. Допуснахме много голове в последния момент, така че е ясно, че повече няма място за такива грешки", заяви Слот на днешната си пресконференция.

Запитан за това дали Ливърпул ще е активен в последните дни на зимния трансферен прозорец, Слот каза следното:

"Знаете отговора. Ако смятаме, че има на разположение играч, който може да ни помогне, и смятаме, че е възможно да го привлечем, ще го направим. Това са разговори, които не се провеждат в тази стая".

Слот обясни и какви са разликите между Премиър лийг и Шампионската лига и защо Ливърпул се представя добре в турнира: "Ако погледнете първите осем в класирането на ШЛ, там има пет английски клуба. Това ви говори за силата на Висшата лига. В Премиър лийг има повече физическа игра, отколкото в Шампионската лига. Не видях нито един дълго изпълнен тъч от Марсилия или Карабах, статични положения са на различно ниво, така че тази част от играта е по-развита в Англия, отколкото в Шампионската лига. Но в Шампионската лига сме се изправяли и срещу отбори, които са много добри между наказателните полета. Премиър лийг се превърна повече в игра в наказателното поле. В Шампионската лига става дума за игра между наказателните полета”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тотнъм и Наполи са готови да дадат шанс на Стърлинг

Тотнъм и Наполи са готови да дадат шанс на Стърлинг

  • 30 яну 2026 | 07:23
  • 3825
  • 1
Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

  • 30 яну 2026 | 06:51
  • 14987
  • 1
Гьокереш: Срещу Лийдс няма да е лесно

Гьокереш: Срещу Лийдс няма да е лесно

  • 30 яну 2026 | 05:40
  • 2173
  • 2
Гасперини не е сигурен дали Рома е сред фаворитите в Лига Европа

Гасперини не е сигурен дали Рома е сред фаворитите в Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 05:09
  • 2216
  • 0
Родриго се извини за червения картон

Родриго се извини за червения картон

  • 30 яну 2026 | 04:47
  • 2601
  • 5
Горетцка отказа на Атлетико, засега

Горетцка отказа на Атлетико, засега

  • 30 яну 2026 | 04:14
  • 3194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12164
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6169
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27340
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 454
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4971
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4702
  • 0