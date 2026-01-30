Слот с добри новини за Конате и Фримпонг

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че Ибрахима Конате е подновил тренировки и ще се завърне в групата на мърсисайдци за утрешното домакинство срещу Нюкасъл. Французинът пропусна последните мачове на отбора заради кончината на баща си. Мениджърът добави, че контузията на Джереми Фримпонг не е толкова сериозна, колкото се е предполагало в началото, но десният бек все пак ще пропусне няколко седмици.

“Фримпонг определено няма да е на разположение за утре. Ще бъде извън за няколко седмици, но не е толкова лошо, колкото си мислехме първоначалното, така че има нещо положително в цялата ситуация, която иначе не е положителна. Конате тренира днес и ще бъде в групата за утрешния мач. Джо Гомес няма да бъде разположение, но не за дълго. Къртис Джоунс е на линия. Той беше болен, но сега е добре.

Arne Slot has revealed that Jeremie Frimpong is set to be out for a few weeks with the injury he suffered against Qarabag on Wednesday 🤕



Defender Ibrahima Konate is back and "will be in the squad tomorrow." 💪 pic.twitter.com/l58b0xs0DS — Match of the Day (@BBCMOTD) January 30, 2026

Александър Исак все още не е терена. Тъкмо изостави проходилката, така че няма да се върне на терена днес или утре. Ще отнеме още известно време, но ние знаехме това.

Всеки мач е от решаващо значение, защото искаме да бъдем в топ 4. Ние знаем от опит колко е трудно срещу Нюкасъл. Тези мачове винаги са трудни за нас, но и за тях. И двата отбора имахме добре резултати през седмицата, така че очакваме двубоя с нетърпение.

Колкото повече се приближаваш към края на сезона, толкова по-малко възможности имаш за грешки. Не можем да си позволим много грешки, защото вече направихме твърде много. Допуснахме много голове в последния момент, така че е ясно, че повече няма място за такива грешки", заяви Слот на днешната си пресконференция.

Запитан за това дали Ливърпул ще е активен в последните дни на зимния трансферен прозорец, Слот каза следното:

"Знаете отговора. Ако смятаме, че има на разположение играч, който може да ни помогне, и смятаме, че е възможно да го привлечем, ще го направим. Това са разговори, които не се провеждат в тази стая".

Слот обясни и какви са разликите между Премиър лийг и Шампионската лига и защо Ливърпул се представя добре в турнира: "Ако погледнете първите осем в класирането на ШЛ, там има пет английски клуба. Това ви говори за силата на Висшата лига. В Премиър лийг има повече физическа игра, отколкото в Шампионската лига. Не видях нито един дълго изпълнен тъч от Марсилия или Карабах, статични положения са на различно ниво, така че тази част от играта е по-развита в Англия, отколкото в Шампионската лига. Но в Шампионската лига сме се изправяли и срещу отбори, които са много добри между наказателните полета. Премиър лийг се превърна повече в игра в наказателното поле. В Шампионската лига става дума за игра между наказателните полета”.

Снимки: Imago