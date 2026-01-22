Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  3. От Саудитска Арабия отново готвят сериозни инвестиции, Салах и Винисиус са сред основните цели

От Саудитска Арабия отново готвят сериозни инвестиции, Салах и Винисиус са сред основните цели

  • 22 яну 2026 | 15:40
  • 1312
  • 0
От Саудитска Арабия отново готвят сериозни инвестиции, Салах и Винисиус са сред основните цели

Звездите на Ливърпул и Реал Мадрид - Мохамед Салах и Винисиус са двете основни трансферни цели на тимовете от Саудитска Арабия за предстоящото лято, твърди английският “Гардиън”. Двамата футболисти са виждани като изключително подходящи за нови звездни имена, които да повишат имиджа на местната лига. Една от основните причини за подготвяните сериозни инвестиции е изтичането на договорите на част от емблематичните играчи в момента като Карим Бензема, Садио мане и Нголо Канте. Бъдещето и на Салах, и на Винисиус е под въпрос, след като египтянинът влезе в сериозни пререкания с ръководството на мърсисайдци малко преди да замине за своето участие на Купата на африканските нации, а бразилецът бе видимо недоволен от своето положение на “Сантиаго Бернабеу” по време на престоя на Чаби Алонсо.

Слот отговори на "най-странния" въпрос и намекна, че Салах веднага ще се върне сред титулярите
Слот отговори на "най-странния" въпрос и намекна, че Салах веднага ще се върне сред титулярите

От Саудитска Арабия са отправили запитване към Ливърпул за възможността Мохамед Салах да бъде привлечен още през зимния трансферен прозорец, но подобна възможност е била отхвърлена. Въпреки това английската преса продължава да спекулира, че крилото ще напусне “Анфийлд” през лятото, когато ще има само една оставаща година от настоящия си договор.

Малко по-различна е ситуацията около Винисиус, който също повече от година е обект на засилен интерес от втората по големите арабска страна в света. Бразилецът изглеждаше нещастен при вече бившия наставник Чаби Алонсо с когото влезе в публично пререкания, а всичко това засили много спекулациите около евентуалното му напускане. Алонсо бе уволнен наскоро, а бразилецът изглеждаше прероден при солидния успех над Монако. Той отбеляза попадение, а широката му усмивка при прегръдките с Килиан Мбапе бе разтълкувана от медиите като знак за много по-добро настроение в съблекалнята. Бразилецът все още не преподписал своя договор, който е до лятото на 2027 година, но наскоро изрази спокойствие, заявявайки, че той и президентът Флорентино Перес си вярват.

Винисиус за договора: С Перес си вярваме, няма защо да бързаме
Винисиус за договора: С Перес си вярваме, няма защо да бързаме
