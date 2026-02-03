Популярни
  3. Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

  • 3 фев 2026 | 10:06
  • 1966
  • 0

От Ливърпул потвърдиха официално привличането на Жереми Жаке от Рен. Това е един от най-съществените трансфери на зимния трансферен прозорец, а от “Анфийлд” ще платят за перспективния младок 55 милиона паунда твърда сума и потенциално още 5 под формата на бонуси, зависещи от представянето на футболиста, допълва “Скай Спортс”. Самият Жаке е подписал договор за пет години с опция за допълнителен сезон. Французинът ще се присъедини към мърсисайдци през лятото. Той бе обект на сериозен интерес и от страна на Челси, но предпочете да продължи кариерата си в Ливърпул.

Привличането на младия и талантлив бранител е част от плановете на шефовете на тима за подсилване в отбрана. Такъв опит бе направен още през лятото, но тогава в последния момент бе правалена сделката по привличането на Марк Геи, който през януари предпочете да отиде в Манчестър Сити. “Червените” са засилили сериозно интереса си към Жереми Жаке през уикенда и светкавично са успели да убедят футболиста да предпочете тяхната оферта пред тази на лондончани. Това е поредният сериозен във финансово отношение ход на Ливърпул на трансферния пазар, след като през лятото бяха похарчени над 450 милиона паунда за нови играча.

Снимки: Gettyimages

