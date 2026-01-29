Постиженията, които Трубин постави със сензационния си гол срещу Реал Мадрид

Вратарят на Бенфика Анатолий Трубин стана големият герой за своя отбор при победата над Реал Мадрид със сензационния си гол в 98-ата минута за 4:2 – резултатът, който прати лисабонския гранд на ключовото 24-о място в класирането в Шампионската лига, а с това и в плейофите на турнира.
Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент
С това попадение 24-годишният играч стана единственият вратар с гол от игра в официален мач на първия състав в цялата история на Бенфика. Освен това Трубин се превърна и в единствения страж, който е отбелязвал попадение на Реал Мадрид в европейските клубни турнири. Като цяло, украинският национал е едва петият страж с гол в ШЛ. Освен него, с това постижение могат да се похвалят само Ханс-Йорг Бут (три попадения), Синан Болат, Венсан Енияма и Иван Проведел.
Също така голът на Трубин с глава е номиниран от УЕФА за най-красив от всички 18 мача в Шампионската лига от последния осми кръг на основната фаза на турнира.
Снимки: Gettyimages