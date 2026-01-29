Постиженията, които Трубин постави със сензационния си гол срещу Реал Мадрид

Вратарят на Бенфика Анатолий Трубин стана големият герой за своя отбор при победата над Реал Мадрид със сензационния си гол в 98-ата минута за 4:2 – резултатът, който прати лисабонския гранд на ключовото 24-о място в класирането в Шампионската лига, а с това и в плейофите на турнира.

Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

С това попадение 24-годишният играч стана единственият вратар с гол от игра в официален мач на първия състав в цялата история на Бенфика. Освен това Трубин се превърна и в единствения страж, който е отбелязвал попадение на Реал Мадрид в европейските клубни турнири. Като цяло, украинският национал е едва петият страж с гол в ШЛ. Освен него, с това постижение могат да се похвалят само Ханс-Йорг Бут (три попадения), Синан Болат, Венсан Енияма и Иван Проведел.

Anatoliy Trubin is the first goalkeeper ever to score against Real Madrid in any European competition via @OptaJose.



The Benfica keeper is also fifth different GK to score a Champions League goal, after Butt (3), Bolat, Enyeama and Provedel (1 each) per @OptaJoe. pic.twitter.com/LfbDEz0hG3 — Sacha Pisani (@Sachk0) January 28, 2026

Също така голът на Трубин с глава е номиниран от УЕФА за най-красив от всички 18 мача в Шампионската лига от последния осми кръг на основната фаза на турнира.

Trubin GOALKEEPER GOAL 🤯

Astonishing Dragomir strike 😮

Left-footed shot João Pedro 😎

Sublime Dimarco free-kick 🎯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Снимки: Gettyimages