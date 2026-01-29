Популярни
Христо Крушарски за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

  • 29 яну 2026 | 09:25
  • 1869
  • 2

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави рекорд в Шампионската лига, като подобри постижението на легендата Кристиано Роналдо от най-много голове в групова или основната фаза на турнира. Мбапе е отбелязал 11 попадения в седем мача досега през кампанията. През сезон 2015/2016 Роналдо се разписа 10 пъти в груповата фаза за Реал Мадрид.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

От 2024/2025 Шампионската лига се разшири до 36 отбора. Преди това турнирът се състоеше от 32 клуба, разделени в осем групи, във всяка от които се играеше по шест мача. Шампионската лига е най-престижното клубно състезание в Европа. Реал Мадрид държи рекорда за най-много победи в състезанието (15). Миналия сезон Пари Сен Жермен стана шампион.

Снимки: Gettyimages

