Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави рекорд в Шампионската лига, като подобри постижението на легендата Кристиано Роналдо от най-много голове в групова или основната фаза на турнира. Мбапе е отбелязал 11 попадения в седем мача досега през кампанията. През сезон 2015/2016 Роналдо се разписа 10 пъти в груповата фаза за Реал Мадрид.
От 2024/2025 Шампионската лига се разшири до 36 отбора. Преди това турнирът се състоеше от 32 клуба, разделени в осем групи, във всяка от които се играеше по шест мача. Шампионската лига е най-престижното клубно състезание в Европа. Реал Мадрид държи рекорда за най-много победи в състезанието (15). Миналия сезон Пари Сен Жермен стана шампион.
Снимки: Gettyimages