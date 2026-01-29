Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Реал Мадрид държеше позиция, която води директно до осминафиналите на Шампионската лига преди гостуването си на Бенфика, но претърпя шокираща загуба в Португалия. Въпреки че поведоха с 1:0, в крайна сметка загубиха с 4:2. Този неуспех означава, че "кралският клуб" ще трябва да играе плейоф за класиране във фазата на елиминациите.

Потенциални противници на Реал Мадрид в плейофа са Бодьо/Глимт или именно Бенфика, а двойките ще станат ясни след жребия в петък.

Ситуацията в клуба е далеч от идеална. Наскоро треньорът Чаби Алонсо беше уволнен заради лоши резултати, а на негово място беше назначен Алваро Арбелоа. Изглежда обаче, че и той не е успял да подобри състоянието, така че оставането му на пейката и през следващия сезон е под голям въпрос.

След загубата атмосферата в съблекалнята беше напрегната. Според медиите, президентът Флорентино Перес лично се е обърнал към петима футболисти, недоволен от тяхното отношение и поведение. Перес е усетил, че ситуацията е критична и е решил да се намеси. Според доклади на испанското радио Cadena SER, един от играчите, върху които президентът се е фокусирал особено, е Джуд Белингам. Твърди се, че Перес е упрекнал Белингам, че не поема лидерска роля на терена и е поискал от него да стане лидер на отбора.

Изразена е голяма загриженост относно общото отношение на отбора и нивото на игра, като се има предвид, че Реал Мадрид не е печелил значим трофей от сезон 2023/2024. Перес ясно е дал да се разбере на играчите какво очаква от тях. След неуспеха срещу Бенфика, отборът на Реал Мадрид го очаква домакински мач срещу Райо Валекано в неделя.

