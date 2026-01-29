Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1641
  • 9

Реал Мадрид държеше позиция, която води директно до осминафиналите на Шампионската лига преди гостуването си на Бенфика, но претърпя шокираща загуба в Португалия. Въпреки че поведоха с 1:0, в крайна сметка загубиха с 4:2. Този неуспех означава, че "кралският клуб" ще трябва да играе плейоф за класиране във фазата на елиминациите.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Потенциални противници на Реал Мадрид в плейофа са Бодьо/Глимт или именно Бенфика, а двойките ще станат ясни след жребия в петък.

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Ситуацията в клуба е далеч от идеална. Наскоро треньорът Чаби Алонсо беше уволнен заради лоши резултати, а на негово място беше назначен Алваро Арбелоа. Изглежда обаче, че и той не е успял да подобри състоянието, така че оставането му на пейката и през следващия сезон е под голям въпрос.

Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам
Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

След загубата атмосферата в съблекалнята беше напрегната. Според медиите, президентът Флорентино Перес лично се е обърнал към петима футболисти, недоволен от тяхното отношение и поведение. Перес е усетил, че ситуацията е критична и е решил да се намеси. Според доклади на испанското радио Cadena SER, един от играчите, върху които президентът се е фокусирал особено, е Джуд Белингам. Твърди се, че Перес е упрекнал Белингам, че не поема лидерска роля на терена и е поискал от него да стане лидер на отбора.

Изразена е голяма загриженост относно общото отношение на отбора и нивото на игра, като се има предвид, че Реал Мадрид не е печелил значим трофей от сезон 2023/2024. Перес ясно е дал да се разбере на играчите какво очаква от тях. След неуспеха срещу Бенфика, отборът на Реал Мадрид го очаква домакински мач срещу Райо Валекано в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 6083
  • 0
Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

  • 29 яну 2026 | 06:40
  • 1906
  • 0
Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

  • 29 яну 2026 | 05:20
  • 3105
  • 0
Спалети: Липсваше ни класа

Спалети: Липсваше ни класа

  • 29 яну 2026 | 04:57
  • 2109
  • 0
Слот: Страхотен резултат и добро представяне

Слот: Страхотен резултат и добро представяне

  • 29 яну 2026 | 04:28
  • 2682
  • 0
Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

  • 29 яну 2026 | 03:56
  • 4629
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10314
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9497
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10945
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7330
  • 5
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3181
  • 3