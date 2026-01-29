Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 225
  • 0

Реал Мадрид беше шокиран от сензационния гол на вратаря на Бенфика Анатолий Трубин за 4:2, който изхвърли "кралския клуб" от топ 8 в последната секунда на последния кръг в Шампионска лига.

В пълната лудница от финалните минути се включи и Интер, който поведе с красив гол на Федерико Димарко в 81-ата минута срещу Борусия (Дортмунд). С това попадение "нерадзурите" се присъединиха към топ 8, където все още беше и Реал Мадрид, но радостта им трая само 2-3 минути.

В 82-рата минута на стадион "Диего Марадона" в Неапол Жоао Педро изведе Челси напред с 3:2 на гости на тима на Антонио Конте. Така "сините" от Лондон прекършиха крилете на Интер и ги изхвърлиха от топ 8, а пък самият Наполи изхвърча от целия турнир.

Реал Мадрид все пак оставаше в топ 8 дори докато изоставаше с 2:3 от Бенфика до 97-мата минута на своето гостуване в "Естадио да Луз". Тогава обаче се намеси Спортинг, който в 96-ата минута поведе на Атлетик (Билбао) и поднесе голямата изненада в първата фаза на ШЛ, завършвайки в топ 8 с 16 точки, вместо с 14 при равенство в Страната на баските.

"С пръст в уста" останаха Реал Мадрид и Интер на девета и десета позиция, а същото може да се каже и за Пари Сен Жермен. Настоящите шампиони в турнира обаче играеха при 1:1 цяло второ полувреме срещу Нюкасъл и в нито един момент не се включиха в пълната лудница на финалните мигове от 8-ия кръг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 6111
  • 0
Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

  • 29 яну 2026 | 06:40
  • 1916
  • 0
Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

  • 29 яну 2026 | 05:20
  • 3112
  • 0
Спалети: Липсваше ни класа

Спалети: Липсваше ни класа

  • 29 яну 2026 | 04:57
  • 2112
  • 0
Слот: Страхотен резултат и добро представяне

Слот: Страхотен резултат и добро представяне

  • 29 яну 2026 | 04:28
  • 2688
  • 0
Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

  • 29 яну 2026 | 03:56
  • 4640
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10554
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9693
  • 5
Очаквайте на живо: взетите решения от заседанието на Изпълкома на БФС

Очаквайте на живо: взетите решения от заседанието на Изпълкома на БФС

  • 29 яну 2026 | 11:07
  • 318
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 11036
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7459
  • 5
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1726
  • 9