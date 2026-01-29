Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид беше шокиран от сензационния гол на вратаря на Бенфика Анатолий Трубин за 4:2, който изхвърли "кралския клуб" от топ 8 в последната секунда на последния кръг в Шампионска лига.

В пълната лудница от финалните минути се включи и Интер, който поведе с красив гол на Федерико Димарко в 81-ата минута срещу Борусия (Дортмунд). С това попадение "нерадзурите" се присъединиха към топ 8, където все още беше и Реал Мадрид, но радостта им трая само 2-3 минути.

В 82-рата минута на стадион "Диего Марадона" в Неапол Жоао Педро изведе Челси напред с 3:2 на гости на тима на Антонио Конте. Така "сините" от Лондон прекършиха крилете на Интер и ги изхвърлиха от топ 8, а пък самият Наполи изхвърча от целия турнир.

Реал Мадрид все пак оставаше в топ 8 дори докато изоставаше с 2:3 от Бенфика до 97-мата минута на своето гостуване в "Естадио да Луз". Тогава обаче се намеси Спортинг, който в 96-ата минута поведе на Атлетик (Билбао) и поднесе голямата изненада в първата фаза на ШЛ, завършвайки в топ 8 с 16 точки, вместо с 14 при равенство в Страната на баските.

"С пръст в уста" останаха Реал Мадрид и Интер на девета и десета позиция, а същото може да се каже и за Пари Сен Жермен. Настоящите шампиони в турнира обаче играеха при 1:1 цяло второ полувреме срещу Нюкасъл и в нито един момент не се включиха в пълната лудница на финалните мигове от 8-ия кръг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages