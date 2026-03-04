Киву: В няколко ситуации имахме късмет

Треньорът на Интер Кристиан Киву коментира нулевото равенство срещу Комо в първия полуфинален двубой за Купата на Италия. Той призна, че и двата тима са действали прекалено предпазливо.

„Имахме известни проблеми и бяхме принудени да направим някои промени. За първи път играхме с двама плеймейкъри зад нападателя“, заяви румънският специалист.

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

„Променихме и стила си в защита, особено в нашата половина, като се опитвахме да пазим съперниците персонално. Двамата нападатели на Комо, които всъщност не бяха чисти нападатели, се изтегляха по-дълбоко и ни създаваха трудности“, добави Киву.

„Комо са много добри в задържането на топката, подаванията и изтеглянето на съперника, за да атакуват освободените пространства. Разбрахме добре какво трябва да правим, но в няколко ситуации имахме късмет, отбеляза наставникът на "нерадзурите".

„Като се има предвид, че нямахме много време за подготовка, тъй като играхме само 72 часа след предишния мач, момчетата се справиха добре. Те бързо възприеха инструкциите и се раздадоха напълно, знаейки, че на моменти ще трябва да се примирим с владението на топката от страна на Комо“, продължи бившият защитник.

„Днес разполагахме с двама нападатели, затова решихме да разделим игровото време между тях. Трябва да се задоволим с това, с което разполагаме, и момчетата свършиха добра работа, разбирайки сложността на този мач. Те демонстрираха правилен подход, въпреки че тази игра не беше в стила на Интер и, трябва да се признае, не беше особено интересна за гледане“, завърши Кристиан Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages