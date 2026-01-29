Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

Жозе Моуриньо направи първи анализ на епичната победа на Бенфика срещу Реал Мадрид с 4:2, която осигури класирането на "орлите" за плейофите на Шампионската лига на УЕФА. Треньорът на "орлите" призна, че момент като гола на Трубин в последния дъх на мача е безпрецедентен в богатата му кариера.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

„Спомням си да съм печелил или губил в последната минута, случвало ми се е много пъти, но тази ситуация, в която печелим, не е достатъчна, после си мислиш, че е достатъчна, но не е. Трябва да промениш неща и да поемеш рискове, защото накрая тази топка можеше да доведе до 3:3 и пак щяхме да бъдем елиминирани. Да победиш Реал Мадрид винаги има голяма тежест. Тази победа е историческа, от икономическа гледна точка е важна, а от гледна точка на престижа – още повече“, започна Моуриньо.

Треньорът на "орлите" обясни причината за позиционирането на украинския вратар в противниковото наказателно поле в 98-ата минута.

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

„Когато пуснах Иванович и Антонио, нямах представа дали 3:2 ни стигаше. Те влязоха, за да запазят победата. Когато разбрахме, че не е достатъчно, изпратих Отаменди да играе напред, а вече не можех да правя повече смени. Когато се стигна до фаула, изпратих Трубин напред. Дал остана на средната линия. За да не отидем там с 11, отидохме с 10, а малкият остана отзад, защото победата винаги щеше да е важна.“

Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

Моуриньо завърши с енигматично изказване, с което помоли за малко повече спокойствие около отбора.

„Единственото нещо, което бих искал тази победа да донесе, е малко уважение. Призовавам много от тези хора да не се самоубиват или да не скачат от балконите, успокойте се, Бенфика ще загуби и те пак ще ни убият, единственото нещо, което бих искал, е малко уважение към Бенфика и към играчите“, заяви той честно.