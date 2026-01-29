Популярни
  Мбапе бесен: Играхме ужасно зле

Мбапе бесен: Играхме ужасно зле

  • 29 яну 2026 | 01:57
  • 304
  • 0

Килиан Мбапе не спести критиките си към представянето на отбора след загубата на Реал Мадрид от Бенфика (2:4) на "Ещадио да Луш", изразявайки силното си недоволство от липсата на постоянство, демонстрирана от съотборниците му.

"Вярно е, че играхме ужасно зле и трябва да се променим, защото така не може", отсече играчът, отправяйки ясно послание за самокритика след поражението, което изпрати "белия балет" в зоната на плейофите на Шампионската лига.

Френският национал изрази съжаление за непостоянството на отбора, сравнявайки представянето на "Луш" с предишния мач срещу Виляреал.

"Нямам ясно обяснение, но не беше същото като във Виляреал и това е проблемът. Нямаме последователност в играта си и не можем да имаме един добър ден и един лош ден, защото един шампионски отбор не прави това", подчерта той.

Мбапе призна също, че отборът не е очаквал да играе в плейофите на Шампионската лига, което представлява пречка за плановете на клуба: "Боли малко, защото искахме да имаме този период през февруари, за да работим и да имаме време, но няма да е възможно."

Снимки: Gettyimages

