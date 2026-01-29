Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е виждан като дългосрочен проект начело на тима, а не като временно решение, твърди на днешните си страници вестник “АС”. Бившият бранител застана начело на мадридчани преди малко повече от две седмици, когато замени начело на тима Чаби Алонсо. Още при назначаването му бяха повдигнати редица въпроси за неговото дългосрочно бъдеще. От “Сантиаго Бернабеу” не оповестиха официално продължителността на контракта му, както и какви са плановете за бъдещето, но сега информациите гласят, че той продължава да се ползва с доверието на известния с не особено търпеливия си подход към наставниците Флорентино Перес. Местните медии твърдят, че самият президент снощи е влязал в съблекалнята на тима и е изказал резки слова към част от звездите на тима.

Кариерата на Арбелоа начело на мадридския гранд започна меко казано противоречиво, след като в първите си пет мача начело той допусна две сериозни поражения. Още в дебюта си начело на Реал Мадрид неговите възпитаници допуснаха срамно поражение от Албасете и отпаднаха от Купата на краля. Вчера пък “лос бланкос” претърпяха поражение с 4:2 като гост на Бенфика и ще трябва да играят допълнителен плейоф, за да достигнат до 1/8-финалите в Шампионската лига.

